Под Николаевом мужчина погиб в ДТП, перевозя гробы с шестью умершими от Covid-19 (ФОТО)

Водитель фургона, перевозившего шесть гробов с телами умерших от коронавирусной инфекции, погиб утром 15 апреля в результате ДТП у села Михайло-Ларино Николаевского района.

Как сообщает Главное управление полиции в Николаевской области, около 6:05 на трассе Николаев — Днепр произошло столкновение почтового грузика "Кобальт" на шасси Foton и микроавтобуса Fiat Scudo с гробами.

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В результате 31-летний водитель Fiat от полученных повреждений скончался на месте, а 46-летний водитель "Кобальта", получил травмы и был госпитализирован.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Событие квалифицировано по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, повлекшее смерть).

Напомним, в конце марта в Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика и такси, в результате которого погибли три человека.

14 апреля на одесской трассе под Киевом фура влетела в секцию строящегося моста, которую поставили прямо на проезжей части.