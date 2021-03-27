В Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика и такси: трое погибших (ФОТО)

В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.

В результате аварии погибли три человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что ДТП с участием грузовика Renault Magnum и легкового автомобиля Opel Vectra случилось около 11:30 субботы, 27 марта, на 140 км автодороги Р-55 "Одесса-Вознесенск-Новый Буг" в Вознесенском районе.

"В результате столкновения транспортных средств 36-летний водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В свою очередь водитель грузовика, 61-летний мужчина, не пострадал.

Это событие квалифицировано по признакам статьи Уголовного кодекса Украины нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.

Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области, медики и спасатели, которые деблокирует тела.

Напомним, 1 февраля 2021 года на улице Бородинской в Запорожье маршрутка врезалась в столб: тогда пострадали 14 человек, а водитель с места происшествия тут же сбежал.