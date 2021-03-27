Происшествия 20 минут назад

В Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика и такси: трое погибших (ФОТО)

На месте происшествия погибли 36-летний водитель такси и двое его пассажиров

На месте ДТП в Николаевской области. Фото: Нацполиция На месте ДТП в Николаевской области. Фото: Нацполиция
На месте ДТП в Николаевской области. Фото: Нацполиция

В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.

В результате аварии погибли три человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

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Указано, что ДТП с участием грузовика Renault Magnum и легкового автомобиля Opel Vectra случилось около 11:30 субботы, 27 марта, на 140 км автодороги Р-55 "Одесса-Вознесенск-Новый Буг" в Вознесенском районе.

"В результате столкновения транспортных средств 36-летний водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В свою очередь водитель грузовика, 61-летний мужчина, не пострадал.

Это событие квалифицировано по признакам статьи Уголовного кодекса Украины нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.

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Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области, медики и спасатели, которые деблокирует тела.

Напомним, 1 февраля 2021 года на улице Бородинской в Запорожье маршрутка врезалась в столб: тогда пострадали 14 человек, а водитель с места происшествия тут же сбежал.

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