На одесской трассе под Киевом фура влетела в секцию строящегося моста (ФОТО)

На автотрассе Киев — Одесса в селе Ксаверовка Васильковского района утром 14 апреля в ДТП попал грузовик Volvo.

Как сообщает патрульная полиция Киевской области, фура въехала в металлическую секцию строящегося пешеходного моста, лежащую на дороге. В результате есть травмированные.

Судя по фотографиям с места происшествия, контейнер, задевший конструкцию, слетел с прицепа, оставшись лежать на проезжей части, в то время как сам поврежденный тягач еще какое-то время проехал по дороге.

На место выехали спасатели, медики и следователи. Движение на данном участке оказалось временно затруднено, его регулированием занялись патрульные.

По информации Delo.ua, 13 апреля указанная конструкция будущего моста на этом участке дороги не лежала и, вероятно, была размещена там в ночь на среду.

Напомним также, что месяц назад под Одессой погиб сотрудник полиции, находившийся вне службы, который влетел в фуру на неосвещенном участке дороги.