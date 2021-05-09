Общество 9 минут назад

На окружной Ровно микроавтобус влетел в легковушку: погибло двое, включая младенца (ФОТО)

Погибший ребенок в момент столкновения был на руках матери-пассажирки Audi

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Два человека, включая ребенка погибли 9 мая в результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и Audi у гостиницы "Айвенго" в селе Колоденка на окружной дороге Ровно, являющейся частью трассы Киев — Чоп.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области, информация о ДТП поступила в 16:43.

Кратко и по делу в Telegram

Погибшим оказался водитель Audi. Также пострадал водитель Mercedes и пассажир микроавтобуса. Обоих водителей спасатели вытащили из искореженных автомобилей.

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На месте работало 15 сотрудников и три единицы спецтехники ГСЧС. Выяснением обстоятельств происшествия занимается полиция.

По данным Telegram-канала Rivne_1ф283, погибший младенец в момент столкновения был на руках матери-пассажирки Audi.

Напомним, 15 апреля под Николаевом мужчина погиб в ДТП, перевозя гробы с шестью умершими от Covid-19. Днем ранее на одесской трассе под Киевом фура влетела в секцию строящегося моста, которую поставили прямо на проезжей части.

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