Водителя джипа, сбившего насмерть двух женщин на Майдане, будут судить

Киевская городская прокуратура направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении водителя автомобиля Land Rover, который 30 октября 2020 года сбил насмерть двух человек на Майдане Независимости в Киеве.

Как говорится в сообщении прокуратуры, мужчине инкриминируют часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, повлекшее гибель нескольких человек).

Согласно материалам следствия, 66-летний подозреваемый, достоверно зная о своем болезненном состоянии и осознавая, что это состояние в любой момент может ухудшиться, сознательно начал управление технически исправным автомобилем марки Land Rover Discovery.

Двигаясь со стороны улицы Михайловской в ​​направлении Аллеи Героев Небесной Сотни, подозреваемый съехал с проезжей части на тротуар и совершил столкновение с припаркованным автомобилем, после чего, находясь за рулем неуправляемого автомобиля, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости, и, не приняв срочные меры для снижения скорости вплоть до остановки транспортного средства, вызвал наезд на двух женщин-пешеходов, которые погибли на месте.

Согласно выводам экспертов, нарушение со стороны водителя ПДД и приказов Министерства здравоохранения, в том числе в контексте заболеваний, при которых не допускается управлять транспортом, находятся в прямой причинной связи с возникновением данного дорожно-транспортного происшествия и его последствиями. Расследование дела вело следственное управление Главного управления полиции в Киеве.

Напомним, виновником смертельного ДТП на Майдане оказался бывший член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Назаренко. Сообщалось, что незадолго до происшествия он перенес операцию на сердце.