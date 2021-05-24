Происшествия 60 минут назад

В Киеве столкнулись фура и легковушка, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

Два человека, находившиеся в иномарке, сгорели заживо. Погиб также пешеход, переходивший дорогу

Фото: пресс-центр ГСЧС Фото: пресс-центр ГСЧС
Фото: пресс-центр ГСЧС

Ночью 24 мая на 19 километре Брест-Литовского шоссе, в Святошинском районе Киева в результате столкновения легкового автомобиля и фуры вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-центр столичного управления ГСЧС, сообщение о ДТП поступило в 01:34. К месту происшествия были сразу направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

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Выяснилось, что в результате столкновения грузовика DAF и легкового автомобиля Volkswagen Passat загорелись оба автомобиля, а также груз, который перевозила фура.

Пожар на площади 70 квадратных метров был локализован в 02:15, а ликвидирован в 3:00.

В результате аварии погибли два человека, находившихся легковушке, а также пешеход (предварительно 1971 года рождения), который переходил дорогу. Тела погибших достали при помощи бензореза и гидравлического инструмента.

В ДТП пострадал также водитель грузовика 1971 года рождения. Его с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения, а также ожогами левой верхней конечности и ожогом лица 1-2 степени передали медработникам и доставили в реанимационное отделение Киевской городской клинической больницы Скорой медицинской помощи.

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Для ликвидации были привлечены пять единиц основной и специальной техники и 22 человека личного состава.

Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, 9 мая на трассе Киев — Чоп на окраине  Ровно микроавтобус влетел в легковушку: погибли два человека, включая младенца.

В апреле под Николаевом при столкновении с почтовым грузовиком погиб в ДТП мужчина, перевозивший гробы с шестью умершими от COVID-19.

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