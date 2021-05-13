В ДТП погибла съемочная группа украинского телеканала (ФОТО, ВИДЕО)

Два журналиста из Полтавы погибли днем 13 мая на трассе Решетиловка — Кобеляки — Днепр около села Гаевое. Об этом сообщает Главное управление полиции в Полтавской области.

По предварительной информации, около 12:00 автомобиль Toyota с сотрудниками телеканала столкнулся с грузовиком Volvo. В результате и водитель, и пассажир легковушки погибли.

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На место выехала следственно оперативная группа, выясняются все обстоятельства и причины ДТП. Решается вопрос об открытии производства по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса.

В свою очередь, как сообщает издание "Полтавщина", погибшими оказались оператор телеканала НТН Константин Худолий и журналист Владимир Непийпиво.

Напомним также, что 9 мая на трассе Киев — Чоп на окраине Ровно микроавтобус влетел в легковушку: погибло два человек, включая младенца.