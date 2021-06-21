Смертельное ДТП в Черкассах: KIA врезался в Audi, погибли три человека (ФОТО)

20 июня около 23:00 в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли три человека.
Как сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции, на перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко водитель KIA Optima столкнулся с автомобилем Audi A4.
В результате столкновения, 44-летнего водителя KIA зажало внутри авто, мужчину при помощи специальных средств доставали спасатели. После этого пострадавшего госпитализировали в больницу. Его 40-летний пассажир погиб на месте аварии.
В ДТП также погиб 25-летний водитель Audi A4 и его 28-летняя пассажирка. Она получила тяжелые травмы и была доставлена в III городскую больницу, но медикам не удалось спасти жизнь девушке, она умерла.
Обстоятельства аварии расследуют правоохранители.
Предварительной причиной ДТП, по версии следователя Черкасского районного управления полиции, является превышение скорости.
Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 29 мая в Днепропетровской области произошло ДТП с участием грузовика, в результате чего погибли четыре человека.
Также сообщалось, что в Полтавской области в ДТП погибла съемочная группа украинского телеканала.