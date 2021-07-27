В Хмельницкой области перевернулся грузовик со свиньями: погибли десятки животных (ФОТО)

В Шепетовке Хмельницкой области 27 июня перевернулся грузовик, перевозивший 191 свинью, в результате чего часть животных погибла.

Как сообщает "Шепетовский вестник", инцидент произошел на участке региональной трассы Р-05 у въезда в город по Староконстантиновскому шоссе.

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По словам сотрудника АЗС, ставшего свидетелем происшествия, двигавшаяся достаточно медленно фура на повороте стала заваливаться в сторону — в итоге свиньи с визгом стали "улетать" на обочину.

На кабине перевернутого грузовика корреспонденты издания увидели водителя, сидевшего с перевязанной правой рукой. Вскоре подъехала скорая помощь, но водитель остался на месте.

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Мужчина рассказал, что ехал со скоростью не более 60 км/ч. Свиней он вез в Ровно, однако на повороте машина стала неуправляемой, из-за чего и перевернулась.

"В результате особенно пострадал живой груз, который находился в правой секции. Некоторые свиньи разбрелись вокруг. Еще часть умирала на обочинах в предсмертной агонии", — описали журналисты.

В свою очередь, как сообщает "Оперативная Украина" со ссылкой на спикера полиции Хмельницкой области Инну Глегу, в результате опрокидывания фуры погибло порядка 20% свиней.

Живых животных переместили в другой грузовик. На месте работали полицейские и спасатели. В то же время ни полиция, ни Госслужба по чрезвычайным ситуация о данном событии по состоянию на 19:00 не сообщали.

Напомним также, что 23 июля пассажирский поезд сообщением Киев — Солотвино протаранил и перевернул грузовик Volvo около села Рокосово на Закарпатье.

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