ДТП с грузовиком в Полтавской области: погибли 4 человека

В Полтавской области столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что авария произошла 25 июля около 05:00 возле села Приходьки Пирятинского района на автодороге Р-60 "Кролевец — Пирятин".

"В результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для извлечения тел погибших на месте происшествия работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним, 24 июля граждане Украины на автобусе попали в ДТП в Польше.

Как следствие, один человек погиб, а еще 6 получили различные травмы.

Перед этим сообщалось, что 13 человек пострадали вечером 19 июля в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля на Космическом жилмассиве в Запорожье.