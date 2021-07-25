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1 час назад

ДТП с грузовиком в Полтавской области: погибли 4 человека

Для извлечения тел погибших на месте происшествия спасателям пришлось применить спецтехнику

Последствия ДТП в Полтавской области. Фото: ГСЧС Последствия ДТП в Полтавской области. Фото: ГСЧС
Последствия ДТП в Полтавской области. Фото: ГСЧС

В Полтавской области столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Указано, что авария произошла 25 июля около 05:00 возле села Приходьки Пирятинского района на автодороге Р-60 "Кролевец — Пирятин".

"В результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для извлечения тел погибших на месте происшествия работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним, 24 июля граждане Украины на автобусе попали в ДТП в Польше.

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Как следствие, один человек погиб, а еще 6 получили различные травмы.

Перед этим сообщалось, что 13 человек пострадали вечером 19 июля в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля на Космическом жилмассиве в Запорожье.

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