ДТП с автобусом в Польше: в больнице погиб один украинец

В Польше в результате аварии с автобусом погиб один гражданин Украины.

Об это заявил советник-посланник Посольства Украины в Польше Олег Куць в эфире телеканала "Украина 24".

По его слова, еще четверо украинских заробитчан на данный момент находятся в больницах.

"В медицинских учреждениях находятся четверо граждан Украины. Двоих выписали из больницы. К сожалению, есть грустная новость о том, что один гражданин Украины в результате ДТП погиб", — констатировал дипломат.

По его словам, консулы Посольства Украины в Польше выехали в больницы, где находятся украинцы, и находятся в постоянном контакте с польскими правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что утром 24 июля на трассе вблизи города Радомско столкнулись легковой автомобиль Nissan Quashquai и микроавтобус Volkswagen, в результате чего пострадали 7 граждан Украины.

Напомним, 17 июля вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по сообщению Киев — Вроцлав.

Как сообщалось, в Польше на данный момент работают почти 1,5 млн украинцев, а учатся ориентировочно 50 тысяч украинских студентов.