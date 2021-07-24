ДТП с автобусом в Польше: в больнице погиб один украинец

В Польше в результате аварии с автобусом погиб один гражданин Украины.
Об это заявил советник-посланник Посольства Украины в Польше Олег Куць в эфире телеканала "Украина 24".
По его слова, еще четверо украинских заробитчан на данный момент находятся в больницах.
"В медицинских учреждениях находятся четверо граждан Украины. Двоих выписали из больницы. К сожалению, есть грустная новость о том, что один гражданин Украины в результате ДТП погиб", — констатировал дипломат.
По его словам, консулы Посольства Украины в Польше выехали в больницы, где находятся украинцы, и находятся в постоянном контакте с польскими правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что утром 24 июля на трассе вблизи города Радомско столкнулись легковой автомобиль Nissan Quashquai и микроавтобус Volkswagen, в результате чего пострадали 7 граждан Украины.
Напомним, 17 июля вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по сообщению Киев — Вроцлав.
Как сообщалось, в Польше на данный момент работают почти 1,5 млн украинцев, а учатся ориентировочно 50 тысяч украинских студентов.