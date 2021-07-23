Общество 7 минут назад

Украинские учителя все чаще ездят на сезонные заработки в Польшу: "За лето — до $5 тысяч"

Студенты также активно записываются в гастарбайтеры, но получают немного меньше

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Количество украинских учителей, которые едут на заработки в Польшу на время летних каникул, летом 2021 года выросло на 15% по сравнению с летом 2020-го.

По данным аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal, учителя составляют около 5% от общего количества украинских заробитчан, едущих на летние сезонные работы в Польшу, передает "НВ Бизнес".

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По данным компании, учителя обычно начинают интересоваться такими вакансиями уже в мае, и приезжают работать после окончания экзаменов в Украине в начале-середине июня, оставаясь в Польше до конца августа.

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По словам директора департамента рекрутации Gremi Personal Анны Джоболды, украинские педагоги трудоустраиваются на предприятия пищевой промышленности (мясокомбинаты, рыбзаводы, кондитерские фабрики), заводы электроники, логистические склады, а также в отели и рестораны, где нужны работники летом в туристический сезон.

Сообщается, что в среднем украинский учитель может заработать в Польше за три месяца каникул от 3 до 5 тысяч долларов в эквиваленте.

Кроме того, летний период активно используют для заработка в Польше украинские студенты. В среднем они зарабатывают там за сезон 2,5−4 тысячи долларов.

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Однако, в отличие от учителей, они интересуются работой с меньшей физической нагрузкой, в частности вакансиями на заводах электроники, складах одежды, в изготовлении строительных материалов, работой официантами в гостиницах и ресторанах. 

Согласно публиковавшемуся в феврале исследованию "Пульс трудовой миграции" аналитического центра Gremi Personal, 48% украинских заробитчан в Польше имеют профессионально-техническое образование и лишь 28,4% имеют высшее образование.

Напомним также, что 91% работающих в Польше работников-иностранцев заявили, что не жалеют о том, что остались в этой стране во время пандемии Covid-19. Почти все опрошенные гастарбайтеры — более 92% — оказались украинцами.

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