Сейчас в Польше работают около 1,5 млн украинцев — посол

В Польше на данный момент работают почти 1,5 млн украинцев, а учатся ориентировочно 50 тысяч украинских студентов.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы", передает "Интерфакс-Украина".

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"Какая ситуация сейчас в Польше. Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить по сравнению с 2014 годом, то это примерно в два-три раза. Сейчас речь идет примерно о 1,5 млн украинцев, работающих в Польше", — сообщил дипломат.

По его словам, ориентировочно 600 тысяч украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, а остальные работают на трудовых договорах и налогов не платят.

Кроме того, в 2014 году в Польше было 680 фирм, где владельцами были украинцы, а в 2021 году в Польше 16 тысяч предприятий, где владельцами или совладельцами являются украинцы.

Дещица также добавил, что сейчас в Польше учатся почти 50 тысяч украинских студентов.

Напомним, 91,2% работающих в Польше работников-иностранцев заявили, что не жалеют о том, что остались в этой стране во время пандемии Covid-19.

Как сообщалось, руководство Польши планирует упростить доступ иностранных граждан на местный рынок труда. В частности, власти анонсировали электронизацию процедур получения разрешения на работу для трудовых мигрантов.