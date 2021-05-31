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В мире 50 минут назад

В Польше хотят упростить трудоустройство для иностранных заробитчан

Получить работу в Польше иностранцам, в частности украинцам, станет легче

Фото: Ukraincy Do Pracy Фото: Ukraincy Do Pracy
Фото: Ukraincy Do Pracy

Руководство Польши планирует упростить доступ иностранных граждан на местный рынок труда.

В частности, как передает Dziennik.pl, власти анонсировали электронизацию процедур получения разрешения на работу для трудовых мигрантов.

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"Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начать здесь работать, особенно в тех профессиях, где нам не хватает рабочей силы", — заявила заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивона Михалек.

Также планируется повысить роль бюро по трудоустройству в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время, необходимое для получения разрешения, и сократить формальности.

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Помимо этого, проводится работа над новой миграционной политикой страны.

"Каждую неделю я слышу от предпринимателей, что у них мало рабочих рук не только в таких отраслях, как торговля, строительные услуги, но и в других сферах, таких как ИКТ (информационно-коммуникационные технологии. — Delo.ua)", — сказала Михалек.

Она добавила, что работодатели очень положительно оценивают сотрудников из Украины и Беларуси.

На сегодняшний день изменения в трудоустройстве для иностранцев находятся на стадии разработки.

Напомним, согласно официальным данным Главного статистического управления, в июле прошлого года в Польше находилось примерно два миллиона работников с восточного направления, прежде всего из Украины. Однако часть из них работает в теневой экономике, прежде всего в сельском хозяйстве и на малых производственных предприятиях, где редко бывает контроль.

Ранее сообщалось, что большинство трудовых мигрантов, прежде всего граждан Украины, работающих в Польше, предпочитают во время пандемии оставаться в этой стране — так заявили 85% опрошенных.

 

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