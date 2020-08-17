Польские работодатели с нетерпением ждут украинских заробитчан — СМИ

В июле число работников, зарегистрированных в Учреждении социального страхования Республики Польша, уменьшилось лишь на тысячу человек. В то же время, в списках прибывших зарегистрировано 22 тысячи иностранных работников.

Как сообщает "Польское радио", пока количество занятых в Польше иностранцев не вернулось к состоянию до начала пандемии коронавируса COVID-19.

По официальным данным Главного статистического управления, сейчас в Польше примерно два миллиона работников с восточного направления, прежде, всего из Украины. Однако, часть из них работает в теневой экономике, прежде всего, в сельском хозяйстве и малых производственных предприятиях, где редко бывает контроль.

Как отмечает "Польское радио", об их незаконном трудоустройстве становится известно, когда происходит несчастный случай. Такую ситуацию ранее допускало законодательство ЕС, которое позволяло на въезд в Польшу иностранцев с биометрическими паспортами по упрощенным правилам в туристических целях до 90 дней.

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Согласно нынешним правилам, право пересечения внешней границы Шенгенской зоны имеют иностранцы, которые предъявят документы о том, что трудоустройство состоится сразу после въезда.

По словам эксперта рынка труда Моники Федорчук, несмотря на кризис, польские работодатели очень радушно принимают на работу граждан Украины. Причина этого очень проста — украинцы трудолюбивы и профессионально подготовлены.

Чаще всего иностранцы трудоустраиваются в сельском хозяйстве или в производственном секторе в небольших населенных пунктах, где не хватает польских работников, готовых работать за относительно небольшие деньги.

Ранее сообщалось, что большинство трудовых мигрантов, прежде всего граждан Украины, работающих в Польше, предпочитают во время пандемии оставаться в этой стране — так заявили 85% опрошенных.

55% отметили, что намерены так делать из-за возможности работать и зарабатывать.