91% гастарбайтеров довольны, что остались в Польше во время пандемии Covid-19 — опрос

91,2% работающих в Польше работников-иностранцев заявили, что не жалеют о том, что остались в этой стране во время пандемии Covid-19. 4,6% отметили, что жалеют об этом, а 4,2% с ответом затруднились.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного польской компанией EWL, передает "Интерфакс-Украина".

В свою очередь, 29,8% респондентов ответили, что чувствуют в Польше полную безопасность во время эпидемии, 34,6% — скорее чувствуют безопасность, 25,1% — чувствуют неуверенность, 5,8% — скорее чувствуют опасность, а 4,7% — уверены в своем чувстве опасности.

Наибольшим страхом в связи с пандемией 36,4% опрошенных назвали потерю работы, 27,7% — экономический кризис, 24,8% — необходимость вернуться в свою страну, 15% — уменьшение зарплаты в Польше, и лишь 12,9% боятся заразиться коронавирусом.

69,6% утверждают, что не заметили усиления негативных стереотипов относительно иностранцев в Польше в связи с эпидемией, 14% — что заметили, а 16,4% затруднились с ответом.

Половина респондентов заявила, что остались в Польше во время эпидемии, не желая менять планы, 36,7% отметили желание продолжать работу в этой стране до тех пор, пока это будет возможно, 24,3% — в связи с тем, что их разрешения на проживание и трудоустройство были автоматически продлены.

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23% указали причиной нехватку работы в их стране, 12% — чувство большей безопасности в Польше, чем в своей стране, 7,1% — что иначе не смогут приехать в Польшу в течение долгого периода, 6,2% — что система здравоохранения в Польше работает лучше, чем в их стране.

51,6% опрошенных сообщили, что приехали в Польшу во время пандемии, поскольку в Польше выше заработки, чем в их стране, 37,7% планировали это раньше и не хотели менять планы, 32,9% — поскольку в их стране плохая политическая и экономическая ситуация.

Кроме того, 26,6% отметили в качестве причины то, что в Польше выше уровень жизни, чем в их стране, 24,1% — поскольку в их стране отсутствовала работа во время пандемии, 18,2% — поскольку эпидемия их не волновала, 13,7% — поскольку потеряли работу в своей стране во время пандемии, 6,6% — по рекомендации друзей и близких.

36,1% работников-иностранцев в Польше заявили, что готовы сделать прививку против Covid-19 в Польше, если будет такая возможность, 31,1% — что не готовы, а 32% затруднились ответить. Лишь 0,8% уже сделали прививку в процессе вакцинации.

31% иностранных рабочих заявили, что планируют продолжать трудоустройство в Польше до конца пандемии. При этом желаемой страной работы 51% назвали Германию, 48,1% — Польшу, 25,9% — Чехию, 25,1% — США, 23% — Канаду, 21,4% — Норвегию.

Опрос проводился в апреле-мае, в нем приняли участие 620 респондентов, из которых 92,4% — из Украины, 4,2% — из Беларуси, 2,3% — из Молдовы, 1,1% — из других стран.