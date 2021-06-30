Визы в Польшу будут выдавать фирмы, на которые жалуются заробитчане

Визы в Польшу могут начать выдавать фирмы по трудоустройству, на которые жалуются трудовые мигранты из Украины. Об этом, как сообщает издание Golos.ua, говорится в статье "Визы в Польшу: Слабое звено".

Речь идет о компании, близкой бизнесмену Юрию Гульцу, и ее партнере — польском рекрутинговом агентстве Personnel Service. Эти фирмы входят в консорциум, победивший в тендере посольства Польши на сбор документов на визы. Результаты отбора оспорены.

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Юрий Гулец является учредителем компании "Виза Стафф Интернешенал". На сервисе отзывов от заробитчан о ней зарегистрировано 210 негативных сообщений и 170 нейтральных или позитивных.

"Ужасно недовольна работой фирмы. Делали приглашение полугодовое 2 месяца. Постоянно кормили понедельниками. Деньги отказались вернуть", — написала жительница Здолбунова в сентябре 2020 года.

А вот запись от августа: "Фирма работает с неизвестными посредниками, которые берут 1200 грн за приглашение, которое должно быть бесплатно. Обманывают насчет ставки. Обещают 17 злотых в руки, когда пересекаешь границу — 12,83 … Приглашение выдают на границе, чтобы люди не успели разобраться что к чему".

"Посредник предложил несколько вариантов работы. Сошлись на складе. За карантин выкинул 250 злотых, потом электричество рубанули, а на 8-ой день оказалось, что еду на завод по производству автодеталей с крайне вредным производством и высокой нормой с очень сомнительным коллективом и штрафами. Там, кстати, работает такое же бездарное агентство Personnel Service, куда я тоже не рекомендую писать", – говорится в посте на другом сервисе от декабря 2020 года.

"Обратились в "Виза Стафф" на автовокзале города Днепр. Ездили с молодым человеком на завод HI-P во Вроцлаве, ужас, одним словом. Содрали денег в три шкуры. Жили в бараке с поломанным туалетом, душем, 8 человек в однокомнатной квартире, и ходили все в одну смену. Пашешь 12 часов на работе, приходишь "домой", стоишь в очереди, чтобы элементарно помыться и приготовить поесть", — это запись от декабря 2019 года.

По мнению издания, украинские партнёры Personnel Service зарегистрировали новую фирму после объявления тендера, чтобы "избавиться от негативного шлейфа" ее репутации.

"Но проблема в том, что смена вывески вряд ли сможет поменять подход к работе старой команды. Хотя для успеха компании это не помеха, ведь теперь "визастаффовцы" могут получить эксклюзивный доступ к выдаче виз и огромный рычаг влияния на трудовых мигрантов, которые уже выступают за защиту своих прав", — отмечается в материале.

Посольство Польши 11 июня объявило итоги тендера по отбору визового центра для выдачи разрешений на въезд украинцам. Конкурс ожидаемой стоимостью до 38 млн евро за три года объявили шесть месяцев назад. В нем участвовали 5 претендентов. Два не прошли предварительный отбор. Одному занизили баллы из-за отсутствия необходимого опыта.

По цене выиграл консорциум из нескольких фирм. В него вошли французская группа Teleperformance (TLS) и польская Personnel Service вместе с украинской дочкой Viza Staff.

Эксперты считают, что основная проблема тендера заключается в выборе рекрутинговых компаний для выдачи виз. Это приведет к монополии, что в свою очередь может негативно сказаться на условиях трудоустройства, опасается газета.