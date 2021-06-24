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В мире 40 минут назад

В Польше туристы из Украины будут проходить 10-дневный карантин

Вакцинация от коронавируса освобождает приезжающих от пребывания на карантине

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

С 00:00 24 июня Польша ввела обязательный 10-дневный карантин для туристов из стран, не входящих в Шенгенскую зону, которые не были полностью вакцинированы от COVID-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, сообщает RMF 24.

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По его словам, это связано с тем, что в Польше появляется все больше мутаций коронавируса.

Краска отметил, что карантин не будет распространяться на детей в возрасте до 12 лет, путешествующих под присмотром взрослых, вакцинированных против COVID-19.

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Замминистра подчеркнул, что вакцинация от коронавируса освобождает человека от пребывания на карантине.

Карантин продлится 10 дней, однако через семь дней в случае отрицательного результата теста турист может быть от него освобожден.

Краска добавил, что этот шаг направлен на защиту поляков от новых вариантов вируса.

Перед этим, 22 июня, Польша объявила ужесточающие правила карантина для путешественников из Британии из-за опасений по поводу штамма "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии.

Напомним, в начале мая власти Польши приняли решение смягчить карантин по коронавирусу и отменить масочный режим на улице.

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