В Польше разрешили ходить без масок на улице

Власти Польши приняли решение смягчить карантин по коронавирусу и отменить массочный режим на улице.
Указанное решение вступает в силу с 15 мая 2021 года, сообщает издание Wydarzenia.
Таким образом, маски можно будет не носить:
- на улице при условии соблюдения социальной дистанции 1,5 м;
- молодоженам в ЗАГСе во время свадебной церемонии.
В то же время по-прежнему надевать маску следует:
- в помещении;
- в транспорте;
- на кладбищах;
- на парковках;
- на бульварах.
Как известно, повсеместный масочный режим был введен в Польше на фоне второй волны эпидемии 10 октября 2020 года. На протяжении восьми месяцев без маски можно было находиться только дома, в личном автомобиле, в лесу и парках.
Ранее Польша вновь открыла торговые центры, что знаменует начало постепенного размораживания экономики.
Также сообщалось, что руководство Турции решило ужесточить условия действующих усиленных карантинных ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Новые меры вступили в силу с 7 мая.