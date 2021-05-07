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В Польше разрешили ходить без масок на улице

Смягчение карантина по коронавирусу вступает в силу с 15 мая

Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru
Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru

Власти Польши приняли решение смягчить карантин по коронавирусу и отменить массочный режим на улице.

Указанное решение вступает в силу с 15 мая 2021 года, сообщает издание Wydarzenia.

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Таким образом, маски можно будет не носить:

- на улице при условии соблюдения социальной дистанции 1,5 м;

- молодоженам в ЗАГСе во время свадебной церемонии.

В то же время по-прежнему надевать маску следует:

- в помещении;

- в транспорте;

- на кладбищах;

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- на парковках;

- на бульварах.

Как известно, повсеместный масочный режим был введен в Польше на фоне второй волны эпидемии 10 октября 2020 года. На протяжении восьми месяцев без маски можно было находиться только дома, в личном автомобиле, в лесу и парках.

Ранее Польша вновь открыла торговые центры, что знаменует начало постепенного размораживания экономики.

Также сообщалось, что руководство Турции решило ужесточить условия действующих усиленных карантинных ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Новые меры вступили в силу с 7 мая.

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