В Турции ужесточили локдаун

Руководство Турции решило ужесточить условия действующих усиленных карантинных ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба МВД страны, новые меры вступят в силу с 7 мая.

По информации "Коммерсанта" с начала пандемии в Турции выявлено более 4,9 млн заразившихся COVID-19, 41 тысяч человек умерли.

Турецкие правоохранители заявили, что с 7 мая в стране разрешена продажа в магазинах, в том числе, в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа.

К введенному ограничению на продажу алкоголя добавили запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и садовых принадлежностей.

Ранее сообщалось, что в Турции с 28 апреля до 17 мая 2021 года решили ввести локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 1 мая, Украина занимает 11 место в мире и 4 место в Европе по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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