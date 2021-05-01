COVID-19: Украина остается в ТОП-5 среди стран Европы по распространению коронавируса

Украина занимает 11 место в мире и 4 место в Европе по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом следует из данных на сайте Worldometers.

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Указано, что за минувшие сутки в мире диагностировали более 871 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. При этом больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и США.

В частности, в Индии зафиксировали более 402 тысяч новых заражений, в Бразилии — более 73 тысяч, а в США — более 59 тысяч случаев.

Кроме того, почти 32 тысячи больных зарегистрировали в Турции, а во Франции — более 24 тысяч новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Иран.

Как отмечается, Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, а среди стран Европы — 4 позицию.

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За сутки в мире умерли 14 тысяч 255 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 129 млн 271 тысяча 47 человек. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

Также с начала пандемии подтверждено 3 млн 193 тысячи 642 смерти от COVID-19.

В Украине за сутки 30 апреля диагноз COVID-19 подтвердили 8549 человекам, госпитализировали 3051 больного, умер 351 человек, выздоровели 14 тысяч 956 человек.