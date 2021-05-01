Коронавирус: в Украине за сутки более 8500 новых заражений, 351 человек умер

В Украине по состоянию на утро 1 мая 2021 года зафиксировано 8549 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 374 ребенка и 145 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 3051 человек, летальных случаев — 351, выздоровели — 14 тысяч 956 человек, осуществлено тестирований за сутки — 83 тысячи 336 (в том числе методом ПЦР — 37 тысяч 455, методом ИФА — 13 тысяч 16, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 32 тысячи 865).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 78 тысяч 86 человек, выздоровели — 1 млн 670 тысяч 481 человек, летальных исходов — 44 тысячи 436, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 456 тысяч 234.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (745) и Харьковской (730) областях, городе Киев (671), а также Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

Кроме того, за сутки 30 апреля в Украине привито против коронавируса 49 тысяч 985 человек.

От начала прививочной кампании привито 752 тысячи 295 человек, из них получили 1 дозу — 752 тысячи 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 36 мобильными бригадами по иммунизации и 1838 пунктами прививки.

По состоянию на 30 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 506 тысяч 67 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 671 случай / 6911 прививок;

Винницкая область — 196 случаев / 2369 прививок;

Волынская область — 185 случаев / 447 прививок;

Днепропетровская область — 745 случаев / 3504 прививки;

Донецкая область — 570 случаев / 3015 прививок;

Житомирская область — 218 случаев / 1287 прививок;

Закарпатская — 129 случаев / 548 прививок;

Запорожская область — 405 случаев / 1612 прививок;

Ивано-Франковская область — 131 случай / 219 прививок;

Киевская область — 433 случая / 3735 прививок;

Кировоградская область — 173 случая / 1434 прививки;

Луганская область — 157 случаев / 531 прививки;

Львовская область — 448 случаев / 1273 прививки;

Николаевская область — 245 случаев / 2176 прививок;

Одесская область — 454 случая / 1660 прививок;

Полтавская область — 385 случаев / 2980 прививок;

Ровенская область — 291 случай / 1158 прививок;

Сумская область — 188 случаев / 1912 прививок;

Тернопольская область — 200 случаев / 1013 прививок;

Харьковская область — 730 случаев / 4938 прививок;

Херсонская область — 187 случаев / 1341 прививки;

Хмельницкая область — 446 случаев / 1084 прививки;

Черкасская область — 537 случаев / 2807 прививок;

Черновицкая область — 98 случаев / 620 прививок;

Черниговская область — 327 случаев / 1411 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 30 апреля в Украине было зарегистрировано 10 тысяч 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.