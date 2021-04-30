Общество 20 минут назад

В Киеве протестировали разные маски на защиту от пыли и вирусов: какие самые эффективные

Для эксперимента задействовали герметичный бокс, куда вставили два кулера, а на кольцо с фиксатором по очереди надевали маски

Фото: ЛУН Фото: ЛУН
Фото: ЛУН

Команда системы мониторинга качества воздуха ЛУН Місто Air сообщает, что протестировала различные маски и обнаружила, что хлопчатобумажные маски почти не защищают носителя от пыли и вирусов, а вот недорогие медицинские действительно дают определенный эффект.

Отмечается, что в тестировании участвовали популярные среди киевлян маски: с уровнем защиты FFP2 украинского и британско-американского производства, отечественная FFP3, белая и голубая медицинские, хлопчатобумажная и полиуретановая маски.

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"Последнюю просто сняли с эксперимента, потому что она не только не останавливала микрочастицы, но еще и продуцировала какие-то новые", — отмечают при этом в ЛУН.

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Для эксперимента был задействован герметичный бокс, в который вставили два кулера — один на втягивание воздуха, второй на выдувание, чтобы образовалась тяга. Внутри и снаружи бокса поставили станции измерения качества воздуха ЛУН Місто Air, которые фиксировали количество РМ-частиц в воздухе. На кольцо с фиксатором по очереди надевали маски.

По результатам исследования наиболее эффективными среди протестированных масок оказались FFP2 (Великобритания, США) и FFP2 (Украина). Они очищали воздух от частиц (в том числе размером до 1 микрона — размер вирусов находится в этом диапазоне) на 90-99%.

FFP3 справилась с задачей на 53-68% в зависимости от размера частиц, а медицинские белая и голубая оказались эффективны на 32-42%. Хлопчатобумажная с задачей не справилась. А полиуретановая, как уже отмечалось ранее, даже продуцировала какие-то дополнительные частицы.

Напомним, что за неношение масок в общественных зданиях и в транспорте во время карантина из-за Covid-19 в Украине предусмотрены штрафы от 170 до 255 грн.

Отметим при этом, что недавно Национальный банк признал, что риск заражения коронавирусом через наличные деньги невелик.

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