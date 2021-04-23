Финансы 1 час назад

НБУ признал, что риск заражения Covid-19 через наличные деньги невелик

Отныне срок пребывания наличности на карантине в отдельном хранилище Нацбанка сократят почти втрое

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины решил уменьшить срок хранения на карантине наличности, принятой от банков из обращения, с 14 до 5 дней. Как говорится в сообщении регулятора, такое решение он принял, руководствуясь рекомендациями Министерства здравоохранения.

В частности, согласно обновленным инструкциями Центра контроля и профилактики заболеваний от 5 апреля, основной путь заражения людей коронавируса SARS-CoV-2 — это влияние капель дыхания, несущих инфекционный вирус.

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"Риск заражения людей через контакт с загрязненными поверхностями или предметами, в частности наличными, как правило, считается низким. В то же время пятидневный срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до трех суток). Заметим, что многие страны вообще не вводили обсервацию для наличности", — отметили в НБУ.

В частности, такими странами являются Германия, Люксембург, Канада, Япония, Великобритания, ЮАР, Мексика, Чили и Сингапур.

Регулятор напоминает, что еще в начале пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году внедрил долговременную выдержку наличности на карантине, чтобы максимально обезопасить украинцев от распространения возбудителя через деньги: банкноты и монеты, которые поступают в НБУ из обращения, сразу отправляются в отдельное хранилище на карантин.

"В течение года этот карантин длился не менее 14 дней. Отныне срок пребывания наличности в отдельном хранилище на карантине сокращается до 5 дней. После пятидневного карантина будет осуществляться автоматизированная обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин", — сообщили в НБУ.

Банкноты, пригодные для возвращения в обращения, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи будут подвергаться температурному шоку (160 градусов Цельсия), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом и минимизации риска заражения.

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"Для Национального банка безопасность украинцев в условиях распространения коронавируса — одна из важных задач. Регулятор призывает граждан задуматься о целесообразности визитов в отделения банков и других финансовых компаний. Ведь именно посещение людных мест сегодня подвергает каждого из нас высокому риску заражения", — подчеркивается в сообщении.

В связи с этим НБУ рекомендует пользоваться онлайн-каналами банковского обслуживания, в частности мобильными приложениями; при необходимости осуществления расчетов — делать их по безналу;
платить за товары и услуги бесконтактно.

Напомним, ранее в Нацбанке констатировали, что в течение 2020 года на украинском рынке наблюдался активный переход граждан на бесконтактные платежи и расчеты в интернете.

Источник фото: Depositphotos

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