В Украине растет количество операций с платежными картами и расчетов в интернете

В 2020 году на украинском карточном рынке наблюдался активный переход украинцев на бесконтактные платежи и расчеты в интернете.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), в условиях пандемии безналичные расчеты с платежными картами в Украине продолжали расти.

По данным Нацбанка, общее количество операций (безналичных и по получению наличности) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, 2020 года составляла 5 млрд 997,1 млн штук, а их сумма — 3 трлн 957,3 млрд грн.

В сравнении с 2019 годом, количество таких операций выросло на 18,6%, а сумма — на 10,6%. При этом, безналичные операции с использованием платежных карточек становятся все более популярными среди украинцев.

Так, по количеству операций в прошлом году преобладали безналичные — почти 87% операций с платежными картами. Сумма безналичных операций составила 55,8% от всех операций с карточками (в 2019 году — 50,3%). Пять лет назад эти показатели были значительно ниже — 70% и 35% соответственно.

В общей сложности, в 2020 году, по сравнению с предыдущим, количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось на 25% и составило 5 млрд 211,2 млн штук, а сумма — почти 23% и достигла 2 трлн 208,7 млрд грн.

В связи с этим, как отмечают в НБУ, количество операций получения наличных в 2020 году снизилось на 11,7%, а сумма — на 1,7%.

В то же время в 2020 году украинцы меняли свои платежные привычки. Например, средняя сумма сделки перевода с карты на карту через год уменьшилась на 10,3%, до 1 444 грн; средняя сумма сделки в платежных терминалах (pos-терминалах) — на 5%, до 229 грн.

То есть, владельцы платежных карточек охотнее и чаще используют их для небольших покупок в магазинах или операций по переводу денег. Кроме этого, средняя сумма сделки в сети Интернет выросла до 338 грн.

Это свидетельствует, что украинцы все активнее осуществляют онлайн-платежи, в том числе и на большие суммы.

Сумма операций в сети Интернет росла в 2020 году наибольшими темпами (произошел рост на 31%, по сравнению с 2019 годом). В частности, каждая третья безналичная операция по платежной карточке в ​​2020 году проводилась в интернете (36,5%), что за год составило почти 642 млрд грн.

Половина всех безналичных операций с использованием платежных карточек (49,8%) осуществлялась в платежных терминалах. Их сумма составила четверть от всех безналичных операций (26,9%). Если в 2019 году это было 513 млрд грн, то в 2020 году — 595 млрд грн (+16%, по сравнению с 2019 годом).

В 2020 году наибольшую долю по сумме безналичных операций с использованием платежных карточек (как и в прошлом и позапрошлом годах) составили переводы с карты на карту (42,8%), хотя по количеству операций их доля — всего 12,6%. За год сумма переводов с карты на карту выросла почти на четверть (24%), в 945 млрд грн, но это в три раза меньше, чем в 2020 году (в 2019 году произошел рост на 64%, по сравнению с 2018 годом).

В 2020 году общее количество платежных карт в Украине выросло на 8% и составила 73,4 млн штук. Из них 55,1% (40,4 млн штук) использовались в декабре 2020 года для проведения расходных операций.

В течение всего прошлого года активно использовались бесконтактные карты, а также смартфоны и другие NFC-устройства для проведения бесконтактных платежей. Их популярность обусловлена ​​высоким уровнем безопасности, скоростью и удобством таких операций.

За прошлый год количество бесконтактных карточек, которые использовали для таких операций, выросла более чем на половину — до 13,2 млн карточек. 57% операций по сумме и по количеству проводились в торговых платежных терминалах бесконтактно. В то же время, почти каждая пятая операция в торговых сетях происходила с помощью смартфонов и других гаджетов. Таким образом, в 2020 году было потрачено почти 109 млрд грн.

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Несмотря на карантин, за прошлый год платежная инфраструктура существенно расширилась. Количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, за год выросла более чем на треть (на 36,1%) — до 326 900. Сеть торговых pos-терминалов в Украине за год выросла более чем 12% — до 375 тысяч. Почти 87% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность проведения бесконтактной оплаты.

В общем, за последние пять лет количество торговых платежных терминалов увеличилось почти вдвое — с 199,8 до 375 тысяч. Количество платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины по состоянию на 1 января 2021 года составляла 9,4 тысяч штук (в 2019 году — 8,4 тысяч штук на 1 млн населения).

Наибольшее количество платежных терминалов на одного жителя наблюдается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Меньше всего — в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской областях, а также в Луганской и Донецкой областях.

При этом в Тернопольской области в 2020 году наблюдались высокие темпы роста количества платежных терминалов. Так, в расчете на один млн населения количество платежных терминалов в 2020 году против 2019 года увеличилось почти на четверть — на 23%.

Ранее сообщалось, что в Украине онлайн-услуги с использованием системы BankID НБУ доступны уже для 94% пользователей платежных карт.