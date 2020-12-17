В Украине впервые выпустили кобейджинговую платежную карту

В Украине появилась первая кобейджинговая платежная карта "ПРОСТИР — UnionPay International".

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), с помощью этой карты пользователи смогут свободно рассчитываться ею не только в Украине в сети с более 350 тысячей торговых терминалов, но и в 178 странах мира.

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Также это касается расчетов в Интернете и снятия наличных в банкоматах. Это стало возможным благодаря активному сотрудничеству НПС "ПРОСТІР" и международной платежной системы UnionPay.

Первым банком-партнером в этом проект стал АБ "Укргазбанк". Кобейджингова карта сочетает в себе технологии и преимущества сразу двух платежных систем — "ПРОСТИР" и UnionPay.

В НБУ отмечают, что разветвленная сеть приема карт UnionPay в мире позволяет пользоваться всеми преимуществами, предоставляемыми владельцам таких карт — акции и скидки от UnionPay в торговых сетях различных стран теперь доступны и для украинцев.

Кроме того, дополнительным преимуществом для пользователей кобейджинговой карточки является 100%-я инфраструктура приема карточки на территории Китая — это более 27 млн ​​точек продаж и 1,1 млн банкоматов.

UnionPay International является дочерней компанией China UnionPay, деятельность которой направлена ​​на рост и поддержку глобального бизнеса UnionPay.

В партнерстве с более 2 300 учреждениями во всем мире UnionPay International обеспечивает эмиссию карт в 61 стране и эквайринг — в 179 странах.

В ноябре 2018 UnionPay International вышла на украинский рынок и стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

Активную работу с украинскими банками эта платежная система начала в конце 2019 года.

НПС "ПРОСТИР" — это национальная платежная карточная система, созданная Национальным банком Украины.

Продукт системы — платежная карта (с бесконтактным чипом, магнитной полосой), которая принимается к оплате в 98% всей терминальной сети в Украине, позволяет проводить расчеты в сети Интернет, р2р-переводы, а также снимать наличные в банкоматах.

На сегодняшний день участниками системы являются 54 учреждения. Общее количество платежных карточек "ПРОСТИР" составляет более 600 тысяч штук.

Напомним, компания China UnionPay Co. Ltd, развивающая платежную систему UnionPay, объявила о выходе на рынок Украины в июле 2018 года.

В ноябре того же года НБУ согласовал выход UnionPay на украинский рынок.