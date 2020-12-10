SkyUp намерена высаживать пассажиров в ходе полета в случае отказа надевать маску

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp готова при выполнении рейсов совершать вынужденные посадки в ближайшем аэропорту для высадки пассажиров, злостно отказывающихся от ношения маски в течение полета.

Как говорится в сообщении компании, в связи с пандемией Covid-19 и новыми условиями путешествий во всем мире она ужесточила правила поведения на борту самолетов и усилила контроль со стороны членов экипажа за их соблюдением.

"К пассажирам, которые отказываются надеть маску, как и в случае с другими нарушениями, авиакомпания имеет право применить соответствующие санкции: от устного замечания до вынужденной посадки в ближайшем аэропорту, сдачи нарушителя полиции и отказа в авиаперевозках в течение нескольких лет", — сказано в нем.

Также в случае невыполнения требований экипажа к пассажирам могут применяться меры сдерживания (временное ограничение свободы передвижения), а также вручение письменного предупреждения.

В дальнейшем компания может обратиться в правоохранительные органы и/или с иском в суд и потребовать с нарушителя возмещения расходов, понесенных ею в результате правонарушения. Также SkyUp может занести пассажира в "черный список" на срок до трех лет с возможной передачей информации другим перевозчикам и максимальной огласки инцидента в СМИ.

Компания подчеркивает, что пассажиры отныне обязаны не только соблюдать дисциплину и правила поведения на борту, выполнять указания и рекомендации членов экипажа, пристегнуть ремни безопасности при включенном табло, но и оставаться в маске в течение всего полета.

На борту самолетов SkyUp категорически запрещается выражать неуважение, оскорблять, демонстрировать агрессию или совершать насилие в отношении других пассажиров и экипажа, снимать маску (кроме времени приема пищи и питья), употреблять алкогольные напитки, кроме предложенных экипажем на борту, и курить (в том числе электронные сигареты), а также наносить вред имуществу компании.

Напомним при этом, что в Украине до конца года должна появиться новая лоукост-авиакомпания, которая начнет с чартерных рейсов в Египет.