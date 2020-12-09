"Украэрорух" требует от SkyUp 40 млн грн

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к ООО "Авиакомпания Скайап" о взыскании 39 983 642,25 грн.

Об этом стало известно из Постановления об открытии производства по делу, передает издание "Крылья".

Как отмечается в сообщении, SkyUp в нарушение взятых на себя обязательств по договору о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию не рассчиталась за предоставленные услуги.

В частности, "Украэрорух" требует взыскать с авиакомпании основной долг в размере 38 513 219,32 грн, пеню в размере 653 733,89 грн, 3% годовых в размере 120 303,49 грн и инфляционные потери в размере 696 385,55 грн.

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Подготовительное заседание по делу назначено на 22 декабря 2020 года.

По информации издания, к августу текущего года SkyUp Airlines получила около $30 млн убытков из-за прекращения авиасообщения в рамках карантинных мероприятий.

В связи с этим, авиакомпания рассчитывала на кредит по государственной программе поддержки бизнеса.

В свою очередь, заместитель министра инфраструктуры Украины Олег Ющенко заявил, что государственный бюджет Украины не предусматривает возможности дотаций частных авиакомпаний на период карантина.