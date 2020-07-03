Транспорт 40 минут назад

Госавиаслужба отказала SkyUp во всех заявках на новые международные направления

Из-за этого перевозчик отменил до середины сентября часть внутренних рейсов

Фото: travelspy Фото: travelspy
Фото: travelspy

Комиссия Госавиаслужбы по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий на своем заседании 26 июня отказала авиакомпании SkyUp Airlines во всех заявках на новые международные направления, передают "Крылья".

В частности, авиакомпании отказали по заявкам на полеты в Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин, Лион, Эр-Рияд, Ташкент и Ашхабад.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом SkyUp разрешили увеличить частоту полетов в Стокгольм, Братиславу, Ереван, и по внутренним маршрутам — из Киева в Одессу, Львов и Харьков, из Львова в Одессу и Харьков.

В то же время, 2 июля перевозчик заявил, что прекращает до середины сентября выполнять полеты между Киевом, Львовом и Харьковом по коммерческим причинам.

Читайте также:
Аэропорт Ярославского сообщил о возобновлении сообщения Харькова с турецкими курортами

"Выполнение внутренних рейсов является социальным продуктом. Запуск таких рейсов для нас возможен при полноценном восстановлении международной полетной программы. Ведь недополученные средства на внутренних рейсах компенсируются за счет международных направлений. Однако сегодня международная программа возобновляется только по трем направлениям. Авиакомпания только начинает выполнение чартерных программ в Турцию и Египет, а также регулярных рейсов в Албанию", — пояснили в SkyUp.

Кроме того, Комиссия аннулировала права на полеты в Эрбиль и Багдад (Ирак) авиакомпании "Джоника" и разрешила выполнять полеты по этим направлениям авиакомпании "Браво".

Права на выполнение полетов в Саудовскую Аравию, в Эр-Рияд и Джидду, оставили у авиакомпании МАУ.

Напомним, что авиакомпания SkyUp вновь подавала заявку на выполнение полетов по направлениям, в которых ей отказали на предыдущем заседании Комиссии ГАСУ по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Польше отменили 14-дневный карантин для украинских пассажиров авиарейсов
В Польше отменили 14-дневный карантин для украинских пассажиров авиарейсов
В Эстонию и Португалию: Wizz Air открыла вторую базу в Украине и запускает новые рейсы
В Эстонию и Португалию: Wizz Air открыла вторую базу в Украине и запускает новые рейсы
Польша возобновила 14-дневный карантин для прилетающих в страну украинцев
Польша возобновила 14-дневный карантин для прилетающих в страну украинцев
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: владелец улиточной фермы Elite Snail и эксперт от OLX в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Стало известно, в какой больнице от COVID-19 лечится Елена Зеленская

  3. В Украине за сутки коронавирусом заболели 876 человек — это на 344 больше, чем днем ранее

  4. В Киеве станцию метро "Лесная" интегрируют с ТРЦ (ДОКУМЕНТ)

  5. Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнерго": "Госкомпании могут и должны быть эффективными"

Загрузка...