Госавиаслужба отказала SkyUp во всех заявках на новые международные направления

Комиссия Госавиаслужбы по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий на своем заседании 26 июня отказала авиакомпании SkyUp Airlines во всех заявках на новые международные направления, передают "Крылья".

В частности, авиакомпании отказали по заявкам на полеты в Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин, Лион, Эр-Рияд, Ташкент и Ашхабад.

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При этом SkyUp разрешили увеличить частоту полетов в Стокгольм, Братиславу, Ереван, и по внутренним маршрутам — из Киева в Одессу, Львов и Харьков, из Львова в Одессу и Харьков.

В то же время, 2 июля перевозчик заявил, что прекращает до середины сентября выполнять полеты между Киевом, Львовом и Харьковом по коммерческим причинам.

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"Выполнение внутренних рейсов является социальным продуктом. Запуск таких рейсов для нас возможен при полноценном восстановлении международной полетной программы. Ведь недополученные средства на внутренних рейсах компенсируются за счет международных направлений. Однако сегодня международная программа возобновляется только по трем направлениям. Авиакомпания только начинает выполнение чартерных программ в Турцию и Египет, а также регулярных рейсов в Албанию", — пояснили в SkyUp.

Кроме того, Комиссия аннулировала права на полеты в Эрбиль и Багдад (Ирак) авиакомпании "Джоника" и разрешила выполнять полеты по этим направлениям авиакомпании "Браво".

Права на выполнение полетов в Саудовскую Аравию, в Эр-Рияд и Джидду, оставили у авиакомпании МАУ.

Напомним, что авиакомпания SkyUp вновь подавала заявку на выполнение полетов по направлениям, в которых ей отказали на предыдущем заседании Комиссии ГАСУ по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий.