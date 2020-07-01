Транспорт 1 час назад

Аэропорт Ярославского сообщил о возобновлении сообщения Харькова с турецкими курортами

Турция принимает путешественников из Украины без тестирования на коронавирус и обсервации

Фото: пресс-служба аэропорта "Харьков" Фото: пресс-служба аэропорта "Харьков"
Фото: пресс-служба аэропорта "Харьков"

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, сообщил о восстановлении прямого авиасообщения с турецкими городами Стамбул, Анталия и Бодрум.

"1 июля возобновилось регулярное и чартерное авиасообщение между Харьковом и Турцией. Сегодня после перерыва, связанного с карантином, из Международного аэропорта "Харьков" вылетели первые чартерные рейсы в Анталию. В 00:05 вылетел самолет авиакомпании SkyUp Airlines. В 5:00 — самолет авиакомпании Azur Air Ukraine. В ближайшее время чартерные рейсы по этому направлению также восстановят авиакомпании МАУ и Windrose Airlines", — сообщила пресс-служба компании-оператора Международного аэропорта "Харьков" "New Systems AM" группы DCH Ярославского.

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Турция принимает путешественников из Украины без тестирования на коронавирус и обсервации. По возвращении из этой страны украинским гражданам не требуется самоизоляция, ведь Турция по состоянию на 25 июня находится в списке стран "зеленой зоны", опубликованном Министерством здравоохранения Украины.

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Кроме Анталии, путешественники из харьковского аэропорта теперь также смогут летать в Стамбул. Авикомпания Pegasus Airlines возобновила регулярные полеты по данному маршруту. Первый самолет в международный аэропорт "Харьков" прибудет 1 июля в 18:35, а отправится в Стамбул в 19:35. Рейсы в турецкий город на протяжении июля будут выполняться четыре раза в неделю по цене от 1400 гривен в одну сторону без учета стоимости перевозки багажа.

"С 16 июля туристы также смогут улететь прямыми чартерными рейсами в Даламан на самолетах авиакомпании Azur Air Ukraine, а в Бодрум — с авиалиниями Azur Air Ukraine и МАУ", — анонсировали в пресс-службе аэропорта Ярославского, и уточнили, что расписание вылетов доступно на сайте аэропорта.

Ранее пресс-служба компании-оператора харьковского аэропорта "New Systems AM" группы DCH Ярославского сообщила о возобновлении регулярных перелетов на внутренних рейсах в Киев, Днепр, Одессу и Львов. Билеты на все рейсы уже доступны к покупке на сайтах авиакомпании и аэропорта, а также через билетные агентства.

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Как уточнили в пресс-службе аэропорта, все перелёты осуществляются с соблюдением требований для предотвращения распространения COVID-19 на авиационном транспорте, в связи с чем пассажиров просят ознакомиться с перечнем правил при посещении аэропорта и пользовании авиатранспортом.

Международный аэропорт "Харьков" — один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза. Согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe) Международный аэропорт "Харьков" по итогам 2019 года вошел в тройку самых быстрорастущих воздушных гаваней европейского континента среди аэропортов с пассажиропотоком до 5 млн пассажиров в год.

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