Отпуск после карантина: где и за сколько можно отдохнуть этим летом

Отпуску в других странах быть: после трех месяцев карантина Украина начинает отпускать граждан заграницу — с 5 июня 2020 года в стране запустили внутренние авиарейсы, а с 15 июня возобновили и международные. В свою очередь границы для нас открыли или планируют открыть в ближайшее время многие туристические страны.

Если верить запущенной украинским МИД карте с правилами выезда за границу, уже сейчас украинцы могут планировать летний отпуск в Турции, Австрии, Албании, Словении, Сербии, Алжире, Белоруссии, Ирландии, Великобритании, США, Южная Кореи на Сейшельских и Коморских островах, а также в отдельных странах Восточной Африки и Ближнего Востока.

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Кроме того, если эпидемиологическая ситуация не поменяется в худшую сторону, в июле украинских туристов собираются встречать в Грузии, Греции, Египте, Черногории, Хорватии и на Кипре. Возможно, правила въезда смягчат и европейские страны. В то же время свою деятельность возобновляют туроператоры — на их сайтах уже полно предложений. Delo.ua пообщались с крупными игроками рынка и узнали, где и за сколько удастся отдохнуть после карантина и насколько это будет безопасно.

Украинцы рвутся к морю

Этим летом зарубежные отели точно не останутся без украинских путешественников — туроператоры уверяют, что запрос на поездки от наших граждан появился еще в начале сезона. "Спрос на отдых за границей был уже за пару недель до официального открытия границ 15 июня. Постепенно начали летать регулярные рейсы, туристы увидели, что летний сезон все-таки состоится, а потому начались продажи. Есть туристы, которые готовы лететь самыми первыми рейсами от туроператоров, которые стартуют с 1 июля", — рассказали Delo.ua в пресс-службе TUI Ukraine.

Это подтверждают и в TEZ TOUR. "С появлением хороших новостей усилился спрос на туры. Украинские власти возобновили международное авиасообщение, Турция и Египет заявили о готовности принимать иностранных туристов уже с 1 июля. Эти направления являются основными локомотивами выездного туризма для украинцев, поэтому туроператоры поставили чартерные программы в эти страны уже с первых чисел июля. Рейсы в Грецию и на Кипр также ожидаются в июле, но пока мы не спешим с объявлением дат, ждем официальных подтверждений", — говорит начальник управления продвижения продукта компании в Украине Павел Ганзевич.

Он добавляет, что на протяжении последнего месяца наблюдается положительная динамика: спрос растет более чем в два раза каждую неделю. В целом, в компании ожидают, что спрос на массовый туризм восстановится уже к середине лета. А вот в Join UP! и вовсе оптимистично заявляют, что ожидают 100% загрузку на рейсах.

Традиционно больше всего украинцы хотят провести отпуск в Турции и Египте. В Турцию путешественники бронируют туры как на июль, так и на сентябрь, а в Египет — на июль-август и даже на декабрь, отмечают в TUI Ukraine. Внимание туристов также привлекает Греция, Хорватия и Черногория. "Кроме того, есть небольшая аудитория туристов, которые отдают предпочтение Украине", — отмечают в агентстве. В Join UP! добавляют, что постепенно популярным местом отдыха для украинцев становится также Албания.

Куда и за сколько можно слетать за границу

Приятной новостью для путешественников станет то, что стоимость поездок особо не выросла по сравнению с прошлым годом. "Глобально цены на туры не поменялись. На первые рейсы предлагаются акционные предложения с привлекательными ценами. Так, стоимость поездки в Турцию/Египет стартует от $500 (около 13 350 грн) за двоих на неделю. Но уже с середины июля цены приблизятся к более привычным для высокого сезона", — говорит Павел Ганзевич.

"Сейчас мы продаем по ранее согласованным ценам (контрактам), но цена может меняться в зависимости от отеля и страны", — рассказывают в TUI Ukraine. Там предполагают, что крупные игроки рынка будут стараться удерживать конкурентную стоимость, максимально выравнивая цены с 2019 годом.

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"Вместе с тем, "горящих туров" может быть в разы меньше, чем в прошлом году, так как понеся колоссальные убытки в период карантина, сейчас туроператоры очень скрупулезно просчитывают свои объемы", — добавляют в компании.

Агентства отмечают, что средняя цена зависит от пожеланий туристов, страны и продолжительности отдыха, однако по популярным направлениям советуют ориентироваться примерно на $400-600 (10 680 — 16 020 грн) с человека на неделю с учетом перелета.

Недельный отдых в Турции обойдется двоим от 19 900 грн — такую цену называют в TUI Ukraine, причем это предложение с all inclusive. А вот в TEZ TOUR отмечают, что за отпуск в 4-5-звездочном турецком отеле придется отдать в среднем около $1000-1500 (26 700 — 40 051 грн).

При этом семидневная поездка пары на курорты Египта по версии TEZ TOUR получится немного дешевле, чем Турция: от $500 до $1200 (13 350 — 32 041грн), а по мнению TUI Ukraine наоборот дороже — от 21 294 грн, правда, с all inclusive.

Неделя для двоих в Греции этим летом будет стоить от 800 и до 1500 евро (23 966 — 44 937 грн), рассказали в TEZ TOUR, впрочем, похожую стоимость озвучили и в TUI Ukraine — от 23 449 грн только с завтраками. Такие же расценки будут и на отели на Кипре.

За недельный отпуск в Албании в 4-звездочном отеле без питания, по расценкам Join UP!, паре придется заплатить 21 375 грн, а вот в гостиницах рангом пониже можно отдохнуть даже за 17 272 грн.

Что предлагают в Украине

Впрочем, для тех, кто еще не готов пересекать границу, предложений по отпуску достаточно и в пределах родной страны. Например, всем желающим отдохнуть у моря агенство Eurotrips предлагает трехдневный тур "Чилл на море + розовое озеро" за 3400 грн с человека. За эти деньги обещают свозить на Арабатскую стрелку, к украинским розовым озерам, а заодно и на винный завод в Херсоне. В стоимость включены проезд, проживание в отеле, завтраки, мастер-класс и даже фотоочет.

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Любители гор могут выбрать "Покорение Говерлы" — трехдневное путешествие к самой горе, во Львов, Делятин и Микуличин за 3183 грн с одного. В цену также входят проезд, проживание, завтраки, прогулки к водопадам и посещение эко-фермы. Также на сайтах украинских туроператоров много предложений краткосрочных поездок к Синевиру (от 2905 грн), в Чернобыль (1391 грн), Камянец-Плодольский (3000 грн), остров Джарылгач (4079 грн), Хортицу (от 1950 грн), Асканию Нову (2400 грн) и другие.

Удастся даже съездить на четыре дня в лагерь для взрослых в Карпатах — за 3000 грн с человека. Кроме проезда, проживания и полного пансиона обещают каждый день вечеринки и посещение фестиваля красок.

Безопасно ли путешествовать: новые меры предосторожности

Украинским путешественникам стоит учесть, что отпуск за границей этим летом будет отличаться от привычного — как туроператоры, так и отели на местах вводят новые ограничения, услуги, а также меры безопасности, чтобы предотвратить заражение туристов коронавирусом.

"Для обеспечения безопасности туристов введено много новшеств. Во время полета пассажиры должны быть в масках, обязательно будут проводиться замеры температуры, дезинфекция салона. Трансферы и отели будут заполняться максимум на 50%. В отелях введены такие меры, как обязательное соблюдение социальной дистанции, обработка и дезинфекция номеров, персонал будет работать в масках", — рассказал нам Павел Ганзевич.

По его словам, в некоторых отелях могут быть ограничены некоторые сервисы, к примеру, не будут работать СПА центры или тренажерные залы. Также на данный момент отели проходят сертификацию в министерстве здоровья. Ганзевич отмечает, что организованный туризм будет куда более безопасным, чем любой самостоятельный.

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Рассказывают туроператоры и о других мерах предосторожности. Так, агенство TUI Ukraine в тех отелях, где может влиять на ситуацию, ввел контроль температуры туристов и штата, дистанциирование, а также процедуру заселения в отель без контакта с персоналом и дальнейшее общение с помощью мобильного приложения. Во всех помещениях установлены санитайзеры и есть средства индивидуальной защиты для гостей.

Каждый второй номер свободен, а новоприбывших туристов заселяют только при условии, что предыдущие жильцы выселились из номера не менее 12 часов назад. При этом на пляжах и в бассейнах теперь меньше шезлонгов и все они находятся на расстоянии друг от друга. Все активности оператор обещает проводить на свежем воздухе на открытом пространстве, а SPA и фитнес центры будут работать только по предварительной записи гостей с ограничением количества посетителей.

Перемены коснутся и питания: шведские столы заменят на закрытый буфет с обслуживанием персоналом отеля, в барах и ресторанах увеличат расстояние между столами и уменьшат позволенное количество гостей за столом до трех человек.

Многие турагентства теперь предлагают также своим клиентам дополнительные страховки от риска заболеть или же не вылететь из-за болезни — за вполне приемлемые деньги.

"TEZ TOUR включила в базовый тур страховую программу, которая покрывает расходы по диагностике и лечению от covid-19. Кроме того, при бронировании тура по любому направлению мы предлагаем приобрести страховку от невылета. Если человек забронирует и оплатит сегодня тур, а завтра, к примеру, заболеет, страховая компания вернет полную стоимость тура. Также мы предлагаем расширенную страховку, которая в случае непредвиденной ситуации покрывает дополнительные затраты на сопровождающего", — говорит Павел Ганзевич.

Он добавляет, что все эти страховки доступные, их стоимость менее 10 долларов за неделю на двоих, при этом они популярные среди клиентов: их бронируют в 95% случаях.

Похожие условия предлагает и Join UP!. "Мы договорились с большинством партнеров о специальных условиях бронирования. Туристы могут оплатить пакетный тур в полном объеме за 7 дней до вылета, при этом первый платеж составляет 0%. Аннулировать путешествие без штрафов можно за 7 дней до вылета", — рассказали нам в компании.

Там добавили, что в случае выявления Covid-19 у туриста, лечение также покроет полис медицинского страхования, который входит в туристический пакет.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua