Политика 1 час назад

Дубай позволил въезд иностранных туристов с 7 июля

Перед вылетом пассажирам необходимо будет заполнить форму о состоянии здоровья и оформить медицинскую страховку

Дубай. Фото: level.media Дубай. Фото: level.media
Дубай. Фото: level.media

В Объединенных Арабских Эмиратах Высший комитет по управлению кризисами и катастрофами разрешил Дубаю прием иностранных туристов с 7 июля.

Об этом со ссылкой на информацию правительства эмирата сообщает avianews.com.

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В то же время перед вылетом пассажирам необходимо будет заполнить форму о состоянии здоровья и оформить медицинскую страховку.

Также одним из условий поездки является наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирус с негативным результатом с максимальным сроком действия не более 96 часов.

В случае, если турист не сможет предоставить такую справку по прибытию, его отправят на сдачу анализов в аэропорту Дубая. При этом стоимость такой процедуры не уточняется.

Указано, что все прибывающие в аэропорту будут проходить проверку температуры. Если у кого-то из пассажиров обнаружат симптомы, управляющая аэропортом компания сможет проводить повторное тестирование даже при наличии действующей справки.

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Если у туриста обнаружат COVID-19, он должен установить приложение COVID-19 DXB и 14 дней провести в изоляции дома или в помещении, предоставленном правительством, проживание в котором необходимо будет оплатить.

Кроме того, власти ОАЭ позволили с 22 июня въезд в Дубай иностранцам с правом на проживание, а с 23 июня — выезд граждан и иностранцев с правом на проживание в любую страну, которая разрешает поездки из Дубая.

Ранее в Черногории озвучили условия въезда в страну иностранцев.

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