В Черногории озвучили условия въезда в страну иностранцев

Граждане Украины смогут посещать Черногорию при наличии отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Соответствующее решение принял 19 июня Национальный координационный комитет по инфекционным болезням (NKT), сообщает Балканский обозреватель.
По предложению Института здравоохранения было принято набор критериев для увеличения доступности Черногории, открытие границ и обеспечения беспрепятственного международного движения с помощью мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.
Страны, резиденты которых могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом теста ПЦР на SARS-CoV-2 сделанным в аккредитованных лабораториях, на срок не более 48 часов, это Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Турция, Израиль, Польша, Румыния, Италия и Украина — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства. Решение принимается на основе эпидемиологической ситуации.
Напомним, сегодня, 20 июня, на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что иностранцы, которые планируют въезжать в Украину, должны иметь страховой полис, покрывающий лечение коронавирусной инфекции COVID-19.
В 2019 году Украину посетили 13,6 млн туристов, а траты иностранных путешественников достигли $1,4 млрд.
Прибыль от туристической отрасли, по данным разных источников, приносит от 1,4% до 8,8% ВВП ежегодно.