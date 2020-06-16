Туроператор Join Up намерен лететь в Египет, Турцию и Албанию с 1 июля

После того, как авиакомпания МАУ возобновила рейсы в Париж и Амстердам, туристический оператор Join Up намерен возобновить туры в Египет, Турцию и Албанию с 1 июля, а в Тунис — с 27 июня 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Рады сообщить, что с 1 июля мы возвращаемся к нашему любимому делу — продолжать открывать мир и влюблять туристов в путешествия", — говорится в сообщении.

Указано, что в продаже доступны пакетные туры с вылетом с 1 июля в Турцию, где туристу необходимо будет пройти тестирование на коронавирус по прибытии в случае выявленной повышенной температуры, в Албанию (без ограничений на границе и без тестирования), а также в Египет.

В свою очередь вылет в Тунис возможен с 27 июня со справкой о тестировании не ранее, чем за 3 дня до вылета.

Кроме того, туроператор готовится запускать продажи туров сразу после достижения договоренностей на уровне государств на Кипр, в Болгарию, Хорватию, Черногорию, Грузию и Грецию.

При этом перелеты в пункты назначения планируется осуществлять авиакомпанией SkyUp.

В то же время, по состоянию на 16 апреля в Турции подтвердили почти 180 тысяч случаев коронавируса, из которых летальными оказались 4825. В Египте количество заболевших COVID-19 превысило 46 тысяч, а число умерших достигло 1672 человек.

Ранее аэропорт "Киев" заявил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов на ближайшее время в связи с продлением карантина в Киеве.

Напомним, 15 июня Украина запустила международное авиасообщение.