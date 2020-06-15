В Египте возобновляют международное авиасообщение — СМИ

С 1 июля Египет возобновляет международное авиасообщение. Об этом заявил министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар, сообщает РИА Новости.

"С первого июля начнут работать все аэропорты республики. Постепенно будет восстановлено авиасообщение с рядом стран", — заявил на прошедшей в Каире пресс-конференции министр.

В свою очередь, министр туризма Египта Халед аль-Анани заявил, что Египет до 31 октября отменит визы для прибывающих на местные курорты туристов.

Он уточнил, что доступными будут лишь три курортные провинции: Красное море, в которой находится известный курорт Хургада; Южный Синай в пределах которого находятся Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также находящаяся на Средиземном море провинция Матрух.

В то же время, для прибывающих в страну туристов будут действовать определенные правила.

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В частности, не рекомендуется употреблять еду или напитки за пределами сертифицированных отелей или ресторанов.

В случае же появления каких-либо симптомов заражения вирусом, следует уведомить администрацию отеля.

"Лицам, прибывающим из стран, в которых вспышка вируса достигла уровня эпидемии, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета. В случае отсутствия справки тестирование будет проведено в аэропорту по прилету и выход из здания аэропорта будет возможен после получения результата — примерно через 4 часа", — пояснили в министерстве туризма.

Среди прочих мер послабления планируется сокращение комендантского часа, магазины будут работать дольше на один час.

Напомним, в мае египетским отелям позволили открыться для внутренних туристов с соблюдением мер безопасности. В течение следующих двух недель в стране также должны ослабить некоторые другие ограничения, включая сокращение на один час ночного комендантского часа. Также будет продлено время работы магазинов.