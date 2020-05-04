В Египте разрешили гостиницам принимать некоторых туристов

Власти Египта разрешили открывать отели для внутренних туристов при условии заполненности не более чем на 25% до конца мая 2020 года.

Об этом заявил кабинет министров страны, сообщает Reuters.

Имеют право возобновить работу гостиницы, в которых есть медицинский кабинет с врачом-резидентом.

При этом персоналу и клиентам должны регулярно проверять температуру и устанавливать дезинфекционное оборудование. Работники должны проходить быстрые тесты на коронавирус при входе на курорты. Чтобы заселиться в отели, гости должны быть зарегистрированы онлайн.

Кроме того, в заведении должно быть отведено небольшое здание или один этаж для зоны карантина, куда можно было бы помещать людей с положительным тестом на Covid-19 или тех, у кого только подозревается наличие коронавируса.

В то же время на курортах не разрешается проводить свадьбы или вечеринки, организовывать развлекательные мероприятия, подавать кальян или открывать буфеты.

Известно, что с 1 июня отелям в Египте будет разрешено работать с максимальной производительностью в 50%.

Как отмечается, правительство решило ослабить карантинные ограничения в священный для мусульман месяц Рамадан. Большое количество предприятий возобновили работу, комендантский час в ночное время был сокращен.

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули заявил, что страна начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни после Рамадана.

Напомним, из-за коронавируса была заморожена работа туристического сектора Египта, на долю которого приходится 12-15% валового внутреннего продукта. Это привело к потерям, оцениваемым в $1 млрд в месяц.

По последним данным, в Египте зарегистрировано 6465 случаев заболевания коронавирусом и 429 смертей.

Ранее сообщалось, что к концу мая в Турции начнут открываться отели, которые получат "сертификаты здоровья", а "шведского стола" в них не будет.

Позже глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что Турция не намерена отказываться от использования в местных гостиницах системы all inclusive, а также от шведского стола.

Также стало известно, что туристическая отрасль Украины потеряет из-за коронавируса $1,5 млрд.