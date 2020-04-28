Болгария планирует открыть туристический сезон, несмотря на пандемию COVID-19

Правительство Болгарии рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля, сообщает "Сегодня" со ссылкой на болгарское агентство БГНЕС.

"Мы планируем начать подготовку с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля", – заявила министр туризма Болгарии Николину Ангелкову.

Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных граждан страны.

"Я надеюсь, что кризис сделает нас сильными и сплоченными, несмотря напряженность, которую каждый из нас чувствует в связи с неопределенностью на данном этапе", — добавила Ангелкова.

Напомним, из-за пандемии коронавируса мировая туристическая отрасль по итогам 2020 года может недосчитаться $2,1 трлн прибыли.

Такие данные исследования опубликовал Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC).

По расчетам организации, из-за коронавируса, ограничений на передвижение и карантина под угрозой находятся 75 миллионов рабочих мест во всем мире.

При этом больше всего — 48,7 миллиона рабочих мест — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Еще по 10 миллионов рабочих мест могут исчезнуть в Европе и Америке.

Ранее сообщалось, что в связи с закрытием границ и чрезвычайными карантинными мероприятиями Всемирный совет по путешествиям и туризму (ВТТС) в начале марта предупредил, что количество международных путешествий может упасть на 25% в этом году, под риск попадут 50 млн рабочих мест, связанных с туристической индустрией.

А в Украине уже подавляющее большинство отельеров —96% — отметили резкое снижение спроса с 13 марта 2020 года.