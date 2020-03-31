Мировому туризму грозит $2,1 трлн убытков из-за коронавируса — исследование

Из-за пандемии коронавируса мировая туристическая отрасль по итогам 2020 года может недосчитаться $2,1 трлн прибыли.

Такие данные исследования опубликовал Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC).

По расчетам организации, из-за коронавируса, ограничений на передвижение и карантина под угрозой находятся 75 миллионов рабочих мест во всем мире.

При этом больше всего — 48,7 миллиона рабочих мест — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Еще по 10 миллионов рабочих мест могут исчезнуть в Европе и Америке.

"Если в течение нескольких ближайших дней не будут приняты срочные меры, сектор путешествий и туризма столкнется с экономическим крахом, из которого будет сложно вырваться, а миллионы людей, работающих в туризме, "утонут" в долгах", — заявила глава WTTC Глория Гевер.

Известно, что сектор туризма и путешествий отвечает за около 10,4% мирового ВВП. Во время коронавирусной пандемии именно туризм и транспорт пострадали больше всего, в том числе из-за ограничительных мер, которые вводят государства на передвижение граждан, карантин, запрет авиаперевозок и тому подобное.

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