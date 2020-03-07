Недвижимость 60 минут назад

Горнолыжный курорт "Буковель" выставляют на продажу

Сейчас ПриватБанк выбирает консультанта по оценке и продаже актива

Горнолыжный курорт "Буковель" выставляют на продажу Горнолыжный курорт "Буковель" выставляют на продажу
Фото: APTravel

"ПриватБанк" начал подготовку к продаже крупнейшего в Украине горнолыжного курорта "Буковель". Об этом сообщает НВ Бизнес.

"Когда этот комплекс попал на баланс ПриватБанка, после национализации, его задекларированная стоимость составляла 12,6 млрд грн. В комплекс входят отель "Зирка Буковеля", отель Radisson blu, 16 подъемников на 62 трассы, земельные участки. Сейчас банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива. Банку принадлежит две трети комплекса, который состоит из 64 объектов", — сообщила заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук.

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По словам директора Центра развития туризма Владимира Царука, Буковель — это прибыльный бизнес, а отель Radisson — единственная сетевая гостиница курорта с очень неплохой заполняемостью.

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"Самую высокую прибыль приносит работа подъемников. Сейчас стоимость ски-пасса (билета на все подъемники) на один день стоит 1,12 тысячи грн, что соответствует 40 евро и сопоставимо по ценам с другими европейскими горнолыжными курортами. Последний год количество лыжников в Буковеле не растет, что связано с теплой зимней погодой и действием безвизового режима со странами ЕС. Многие туристы отправляются покорять склоны на курорты Словакии, Австрии, Андорры, Италии и Франции", — отмечает Царук.

Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий считает, что приобрести часть активов Буковеля могли бы иностранные инвесторы.

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"Это хороший актив, но у него есть нюанс — сможет ли новый собственник договориться с Игорем Коломойским. Последняя история с Центрэнерго демонстрирует, что могут быть проблемы", — говорит Паращий.

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