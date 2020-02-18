Сколько стоит построить отель в Буковеле

Отельный бизнес активно развивается в Украине. Причины тому — рост покупательской способности украинцев, прирост туристов из других стран. Однако, не для всех предпринимателей отельный бизнес оказывается успешным. В лучшем случае, в отеле мало гостей из-за неправильной маркетинговой стратегии, в худшем случае — проект не завершается по причине неправильных финансовых расчетов. Поэтому я собрал несколько рекомендаций по строительству отеля для предпринимателей на популярном горнолыжном курорте Буковель.
Какие действия следует сделать до начала строительства отеля
Перед началом любого бизнеса важна подготовительная работа — тщательный анализ рынка, его емкости, конкуренции, стоимости проекта в целом.
Это важно для осознания предпринимателем целесообразности строительства и стоимости проекта.
Для достижения этих целей понадобится анализ рынка в конкретном регионе:
- какая конкуренция;
- сезонность;
- предпочтения клиентов;
- другие параметры.
Анализ можно сделать самому или отдать на аутсорсинг. В первом случае существует риск сделать расчеты недостаточно глубоко, недооценить риски. Во втором случае риски минимальны, так как вероятность ошибок мала.
Как правильно рассчитать стоимость проекта
Обычно стоимость отеля рассчитывается на основе нескольких параметров:
- стоимости земли;
- стоимость проекта;
- стоимость строительных работ;
- стоимость ремонта и меблировки.
Для понимания: в Буковели стоимость земельного участка под отель стоит порядка $25 тысяч за сотку земли, проект — $2,5 тысячи, строительство из деревянного сруба — $500 за квадратный метр. Столько же стоит меблирование.
Для предпринимателей это означает, что для отеля понадобится участок размером минимум 10 соток земли, потому что минимальное количество номеров в отеле — 10.
Означает это и другое, что для отеля понадобится 250 квадратных метров, потому что кроме отелей нужны еще зоны отдыха, столовая, комнаты для персонала, технические помещения прачечная, кладовая.
Кроме этого потребуются затраты на строительство, ремонт и меблировку. Строительство, ремонт с меблировкой обойдутся по $500 за каждый квадратный метр. Также понадобится оплата проекта — от $10 за квадратный метр. Для предпринимателя это означает проект стоимостью $380 тысяч, постоянный контроль качества выполнения строительных работ, ремонта и меблировки отельного фонда.
Подытоживая все вышесказанное, строительство отеля представляет собой длительный процесс со множеством рисков. Задача предпринимателя — быть критичным, опираться на знания и опыт профессионалов. Кроме этого необходимо тщательно планировать проект и не торопиться, потому что спешка может сыграть злую шутку с предпринимателем: некачественно выполненные строительные работы, неправильно подобранные лако-красочные материалы и другие аспекты.