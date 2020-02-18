Сколько стоит построить отель в Буковеле

Отельный бизнес активно развивается в Украине. Причины тому — рост покупательской способности украинцев, прирост туристов из других стран. Однако, не для всех предпринимателей отельный бизнес оказывается успешным. В лучшем случае, в отеле мало гостей из-за неправильной маркетинговой стратегии, в худшем случае — проект не завершается по причине неправильных финансовых расчетов. Поэтому я собрал несколько рекомендаций по строительству отеля для предпринимателей на популярном горнолыжном курорте Буковель.

Какие действия следует сделать до начала строительства отеля

Перед началом любого бизнеса важна подготовительная работа — тщательный анализ рынка, его емкости, конкуренции, стоимости проекта в целом.

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Это важно для осознания предпринимателем целесообразности строительства и стоимости проекта.

Для достижения этих целей понадобится анализ рынка в конкретном регионе:

какая конкуренция;

сезонность;

предпочтения клиентов;

другие параметры.

Анализ можно сделать самому или отдать на аутсорсинг. В первом случае существует риск сделать расчеты недостаточно глубоко, недооценить риски. Во втором случае риски минимальны, так как вероятность ошибок мала.

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Как правильно рассчитать стоимость проекта

Обычно стоимость отеля рассчитывается на основе нескольких параметров:

стоимости земли;

стоимость проекта;

стоимость строительных работ;

стоимость ремонта и меблировки.

Для понимания: в Буковели стоимость земельного участка под отель стоит порядка $25 тысяч за сотку земли, проект — $2,5 тысячи, строительство из деревянного сруба — $500 за квадратный метр. Столько же стоит меблирование.

Для предпринимателей это означает, что для отеля понадобится участок размером минимум 10 соток земли, потому что минимальное количество номеров в отеле — 10.

Означает это и другое, что для отеля понадобится 250 квадратных метров, потому что кроме отелей нужны еще зоны отдыха, столовая, комнаты для персонала, технические помещения прачечная, кладовая.

Кроме этого потребуются затраты на строительство, ремонт и меблировку. Строительство, ремонт с меблировкой обойдутся по $500 за каждый квадратный метр. Также понадобится оплата проекта — от $10 за квадратный метр. Для предпринимателя это означает проект стоимостью $380 тысяч, постоянный контроль качества выполнения строительных работ, ремонта и меблировки отельного фонда.

Подытоживая все вышесказанное, строительство отеля представляет собой длительный процесс со множеством рисков. Задача предпринимателя — быть критичным, опираться на знания и опыт профессионалов. Кроме этого необходимо тщательно планировать проект и не торопиться, потому что спешка может сыграть злую шутку с предпринимателем: некачественно выполненные строительные работы, неправильно подобранные лако-красочные материалы и другие аспекты.