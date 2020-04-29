Крупный бизнес 1 час назад

Турция не намерена отказываться от all inclusive и шведского стола в отелях

Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля, однако это вовсе не означает ее отмену

Турция не намерена отказываться от all inclusive и шведского стола в отелях Турция не намерена отказываться от all inclusive и шведского стола в отелях
Шведский стол. Фото: crazy.casa

Турция не намерена отказываться от использования в местных гостиницах системы all inclusive, а также от шведского стола.

Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, сообщает РБК.

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Перед этим газета Ahaber со ссылкой на министра культуры и туризма страны Мехмета Эрсоя сообщила о том, что турецкие гостиницы могут отказаться от шведских столов для обеспечения дополнительной эпидемиологической безопасности своих гостей.

"Речи об отмене all inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне?", — отметил Чорабатыр.

По его словам, СМИ неверно интерпретировали слова турецкого министра, который имел в виду, что речь идет об усилении санитарных мер, а также увеличении социальной дистанции и изменении некоторых привычных способов оказания услуг.

Как заверил Чорабатыр, система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля, однако это вовсе не означает ее отмену.

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Глава федерации отельеров Турции также пояснил, что речь не идет об ограничениях, а об изменениях некоторых форм обслуживания гостей отелей в связи с усилением санитарных мер безопасности.

Известно, что туристический сезон в Турции могут открыть в конце мая. Также предполагается, что перелом в пандемии коронавируса в этой стране может наступить к концу апреля.

Ранее сообщалось, что к концу мая в Турции начнут открываться отели, которые получат "сертификаты здоровья", а "шведского стола" в них не будет.

Также стало известно, что туристическая отрасль Украины потеряет из-за коронавируса $1,5 млрд.

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