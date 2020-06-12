Египет открывает главные курорты для украинцев с 1 июля

С 1 июля популярный среди украинских туристов Египет откроет международное авиасообщение в главных морских курортах.

Об этом в пятницу, 12 июня, сообщает "Сегодня".

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В частности, будут открыты:

- Южный Синай, где расположены Шарм-эль-Шейх и Дахаб;

- провинция Красное море, где расположены курорты Хургада и Марса-эль-Алам;

- город Мерса-Матрух на побережье Средиземного моря.

При этом международное авиасообщение с другими регионами страны останется закрытым до дальнейших уведомлений.

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Также власти Египта разрешили увеличить загрузку отелей до 75%, сообщают туроператоры.

В то же время туристам не рекомендуют употреблять пищу или напитки за пределами отелей или ресторанов, у которых есть сертификаты безопасности.

В случае появления каких-либо симптомов заражения вирусом туристы обязаны сообщить об этом администрации отеля.

В турфирмах отмечают, что в случае заражения коронавирусом во время отдыха в Египте туристу будут предоставлены лекарства и необходимое лечение за счет созданного в стране фонда борьбы с COVID-19.

Указано, что в аэропорту вылета туристу необходимо будет заполнить документ, подтверждающий, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным и за 14 дней до даты поездки никаких симптомов вирусной инфекции не возникало.

Лицам, которые прибывают из стран, в которых вспышка вируса достигла уровня эпидемии, необходимо также предоставить отрицательный результат теста, проведенного не более 48 часов до вылета. В случае отсутствия справки тестирование проведут в аэропорту по прилету и выход из здания аэропорта будет возможен после получения результата примерно через 4 часа.

Напомним, в мае египетским отелям позволили открыться для внутренних туристов с соблюдением мер безопасности. В течение следующих двух недель в стране также должны ослабить некоторые другие ограничения, включая сокращение на один час ночного комендантского часа. Также будет продлено время работы магазинов.