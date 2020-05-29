Кипр обещает оплатить отпуск туристам, инфицировавшимся COVID-19 на острове

Власти Кипра обещают покрыть почти все расходы на отдых туристов, которые инфицируются SARS-CoV-2 на их острове.

Об этом сообщает BBC.

В частности, правительство Кипра заявило, что заплатит за проживание, еду и лекарства для туриста, у которого обнаружат COVID-19, и его семьи. Туристам нужно будет оплатить только билеты туда-обратно и поездку из аэропорта.

Указано, что на Кипре будет работать специальная больница с 100 койками для туристов, которые заразились. Также больные и их семьи смогут жить в специальной "карантинной" гостинице на 500 номеров.

Таким образом, власти пытаются привлечь туристов приезжать на остров, ведь там зафиксировали небольшое количество случаев COVID-19.

По данным Worldometers, коронавирусное заболевание на Кипре подтвердили у 939 человек, от осложнений умерли 17 человек и 594 выздоровели.

Читайте также: Испания откроется для иностранных туристов с 1 июля

Как известно, в 2019 году туризм обеспечил 15% ВВП страны.

Отмечается, что с 9 июня на Кипр уже позволили прилететь туристам из Германии, Греции, Израиля и Мальты.

Ранее сообщалось, что Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня, после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса.