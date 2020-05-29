Политика 1 час назад

Кипр обещает оплатить отпуск туристам, инфицировавшимся COVID-19 на острове

Правительство Кипра готови заплатить за проживание, еду и лекарства для туриста, у которого обнаружат коронавирус, и его семьи

Отдых на Кипре. Фото: palladium.in.ua Отдых на Кипре. Фото: palladium.in.ua
Отдых на Кипре. Фото: palladium.in.ua

Власти Кипра обещают покрыть почти все расходы на отдых туристов, которые инфицируются SARS-CoV-2 на их острове.

Об этом сообщает BBC.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, правительство Кипра заявило, что заплатит за проживание, еду и лекарства для туриста, у которого обнаружат COVID-19, и его семьи. Туристам нужно будет оплатить только билеты туда-обратно и поездку из аэропорта.

Указано, что на Кипре будет работать специальная больница с 100 койками для туристов, которые заразились. Также больные и их семьи смогут жить в специальной "карантинной" гостинице на 500 номеров.

Таким образом, власти пытаются привлечь туристов приезжать на остров, ведь там зафиксировали небольшое количество случаев COVID-19.

По данным Worldometers, коронавирусное заболевание на Кипре подтвердили у 939 человек, от осложнений умерли 17 человек и 594 выздоровели.

Читайте также:
Испания откроется для иностранных туристов с 1 июля

Как известно, в 2019 году туризм обеспечил 15% ВВП страны.

Отмечается, что с 9 июня на Кипр уже позволили прилететь туристам из Германии, Греции, Израиля и Мальты.

Ранее сообщалось, что Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня, после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Коронавирусом в Украине за сутки заболели 477 человек, а выздоровели — 444
Коронавирусом в Украине за сутки заболели 477 человек, а выздоровели — 444
ЕС собирается потратить €750 млрд на преодоление последствий коронакризиса
ЕС собирается потратить €750 млрд на преодоление последствий коронакризиса
Массовое тестирование на коронавирус: в Украине провели 1355 тестов на антитела к COVID-19
Массовое тестирование на коронавирус: в Украине провели 1355 тестов на антитела к COVID-19
Загрузка...
Новое видео
Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий: о росте жалоб от бизнеса и системных проблемах государства / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Цены на клубнику покатились вниз

  3. "Укрзализныця" решила выделить вокзалы в отдельное подразделение

  4. "Укрзализныця" уволила руководство филиала "Интерсити"

  5. Официальный курс доллара взлетел выше 27 грн

Загрузка...