Кипр вновь откроется для туристов с 15 июня

Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня, после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса.

Министерство туризма Кипра рассчитывает на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и дохода от туризма, сообщает CNA.

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В частности, об этом заявил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану после телеконференции с заместителем министра туризма Саввасом Пердиосом.

Указано, что Кипр с 4 мая начал постепенное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Предполагается, что аэропорты на Кипре возобновят работу в июне-июле на третьем этапе ослабления ограничений. Тогда же заработают и гостиницы.

Напомним, 11 государств Европейского союза согласовали свод правил, касающихся постепенного ослабления ограничений на туристические поездки летом на фоне карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

В частности, соглашение было достигнуто после видеоконференции между министрами иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии.

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Ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС как можно скорее открыть границы с соблюдением мер безопасности.

До этого Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продолжить временные ограничения на поездки в Евросоюзе до 15 июня.

Как сообщалось, официально туристический сезон в Греции может открыться уже с 1 июля 2020 года, однако страна ожидает, что Евросоюз сформирует единую позицию по этому поводу.