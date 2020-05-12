Греция намерена открыть туристический сезон с 1 июля

Официально туристический сезон в Греции может открыться уже с 1 июля 2020 года, однако страна ожидает, что Евросоюз сформирует единую позицию по этому поводу.

После ослабления карантина на прошлой неделе правительство Греции сосредоточило внимание на поддержке экономики, особенно туризма, сообщает Ekathimerini.

Указано, что разработанный профильными ведомствами план "предусматривает очень осторожную перезагрузку сектора туризма со строгими правилами для отелей и других мест размещения туристов, для паромов и других видов транспорта, а также для ресторанов, пристаней для яхт и пляжей".

В частности, обязательно использование маски для лица на всех видах транспорта. В то же время 15 июня эта мера будет пересмотрена. То же самое будет применяться к персоналу в гостиницах и других туристических локациях.

Также сотрудников обучат соблюдать социальную дистанцию и сообщать о подозрении коронавируса врачу, который сможет на месте провести тесты. Кроме того, персонал будет обязан проживать в отдельных комнатах и ​​ежедневно измерять свою температуру.

Как отмечается, места общего пользования будут регулярно дезинфицировать, а принцип социальной дистанции применять в столовых и вокруг бассейнов.

К тому же, план предусматривает, что у туристов должна быть справка о здоровье, по прибытии им будут измерять температуру. Если во время отдыха проявятся симптомы коронавируса, планируется перевести отдыхающего в карантин, для чего будут выделены специальные помещения.

По состоянию на утро 11 мая в мире зарегистрировали более 4,1 млн случаев инфицирования COVID-19, зафиксировано 282 719 смертей.

Ранее Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать "безопасный коридор", который позволил бы путешествовать между странами, которые успешно сдержали вспышку коронавируса.

Предполагается, что 18 мая Греция вновь откроет свои древние достопримечательности, в том числе холм Акрополя. В то же время греческие музеи вновь откроются в середине июня 2020 года.