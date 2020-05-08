Греция хочет упростить туристам возможность прилетать в страну на отдых

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать "безопасный коридор", который позволил бы путешествовать между странами, которые успешно сдержали вспышку коронавируса.

Об этом сообщает издание Politico.

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В частности, глава греческого правительства сделал такое предложение в ходе телеконференции с лидерами Австралии, Австрии, Чехии, Дании, Израиля, Норвегии и Сингапура.

Предполагается, что 18 мая Греция вновь откроет свои древние достопримечательности, в том числе холм Акрополя. В то же время греческие музеи вновь откроются в середине июня 2020 года.

Министр культуры Греции Лина Мендони представила ряд мер по финансовой помощи артистам и работникам, работающим в сфере культуры. Сектор до сих пор оставался вне финансовой поддержки правительства, несмотря на отмену всех событий и выступлений.

Тем временем, пока Мендони представляла эти меры, сотни музыкантов, актеров и других работников сектора протестовали перед парламентом.

Известно, что с начала эпидемии Covid-19 в Греции зафиксировано 2678 случаев заражения коронавирусом и 149 летальных случаев среди инфицированных.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Czech Airlines в мае намерена перезапустить полеты из Праги в Киев и Одессу в числе первых направлений.