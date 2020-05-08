Транспорт 1 час назад

Czech Airlines намерена прорвать авиационную блокаду Украины уже в мае

Чешская авиакомпания анонсировала возобновление полетов в Киев и Одессу в мае 2020 года

Czech Airlines намерена прорвать авиационную блокаду Украины уже в мае Czech Airlines намерена прорвать авиационную блокаду Украины уже в мае
Самолет авиакомпании Czech Airlines. Фото: avianews.com

Czech Airlines в мае намерена перезапустить полеты из Праги в Киев и Одессу в числе первых направлений.

Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

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В частности, рейсы Прага-Киев должны начаться с 24 мая, когда закончится действие карантина, установленного правительством Украины.

При этом полеты между столицами двух стран внесены в расписание с частотой 7 раз в неделю.

В свою очередь рейсы Прага-Одесса Czech Airlines планирует перезапустить с 25 мая с частотой 3 раза в неделю.

Известно, что всего маршрутная сеть чешского авиаперевозчика на первом этапе перезапуска полетов будет включать 7 маршрутов.

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Помимо Киева и Праги, авиакомпания с 18 мая запустит рейсы в Амстердам, Франкфурт, Париж и Стокгольм, а с 25 мая — в Будапешт.

Напомним, регулярное авиасообщение в Украине сейчас запрещено, однако чартеры летают и возят заробитчан в разные страны.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что этим летом полноценного авиасообщения не будет.

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