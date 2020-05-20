Румыния откроет курорты на Черном море с 1 июня

С 1 июня в Румынии начнут работать курорты на черноморском побережье.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Указано, что с первого дня лета начнут работу около 100 отелей на побережье. По оценкам профильных ассоциаций, в начале июня на море поедут отдыхать примерно 10 тысяч румынских граждан.

В то же время известно, что часть отелей уже открылись, но их немного и работали они не на полную мощность.

Как отмечается, после 1 июня также начнут работу бары, кафе и рестораны на летних площадках.

Однако только с 15 июня, когда будет разрешена работа ресторанов в закрытых помещениях, летний сезон-2020 в Румынии можно будет считать открытыми.

По предварительным оценкам, из-за эпидемии COVID-19 румынский сектор гостиничного и ресторанного бизнеса потеряет 2,4 млрд евро общего товарооборота.

Читайте также: Греция намерена открыть туристический сезон с 1 июля

Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений для проживающих, работающих в соответствующих государствах и тому подобное. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.

В украинском правительстве по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.

Ранее украинские авиакомпании обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты. Это может произойти с 1 июля.