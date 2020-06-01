Политика 1 час назад

Турция начнет пускать украинских туристов с 1 июля

Турецкая сторона откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля

Украинские туристы в Турции. Фото: blin.mk.ua Украинские туристы в Турции. Фото: blin.mk.ua
Украинские туристы в Турции. Фото: blin.mk.ua

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина и Турция согласовали восстановление туристических путешествий между странами.

Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает пресс-служба МИДа.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что 1 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Известно, что стороны определили приоритеты развития стратегического партнерства между Украиной и Турцией на ближайшую перспективу, определили ключевые двусторонние мероприятия высокого уровня, которые планируется провести после улучшения эпидемиологической ситуации.

По информации МИД, главы внешнеполитических ведомств Украины и Турции договорились, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел Украины и Турции состоится в городе Анталья.

"Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года. Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности Совета Европы.

Как известно, в 2019 году объем товарооборота между Украиной и Турцией составил почти $5 млрд (+20%).

Напомним, 1 февраля 2019 года состоялся официальный визит главы МИД Турции Чавушоглу в Украину (город Одесса). В его рамках было проведено заседание Совместной Группы стратегического планирования.

Читайте также:
Турция не намерена отказываться от all inclusive и шведского стола в отелях

3 февраля 2020 года министр иностранных дел Турции в составе официальной делегации во главе с президентом Реджепом Эрдоганом принял участие в заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией (город Киев).

Ранее стало известно, что правительство Турции планирует разрешить прямые перелеты из Украины с 15 июля 2020 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

У Зеленского решили отдать пост министра культуры бывшему гендиректору 1+1 Ткаченко
У Зеленского решили отдать пост министра культуры бывшему гендиректору 1+1 Ткаченко
Nestlé Professional запустили инициативу по поддержке ресторанов и кофеен
Nestlé Professional запустили инициативу по поддержке ресторанов и кофеен
В Беларуси проходят массовые пикеты за кандидатов в президенты от оппозиции (ВИДЕО)
В Беларуси проходят массовые пикеты за кандидатов в президенты от оппозиции (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве — полиция его задержала (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Авакова "вызывают" в Раду из-за ситуаций в Кагарлыке и Броварах

  4. В IKEA назвали сроки возобновления работы онлайн-магазина в Украине

  5. НКЦБФР предупредила о рисках инвестирования в проект Exlimited —"похож на B2B Jewerly"

Загрузка...