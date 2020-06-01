Турция начнет пускать украинских туристов с 1 июля

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина и Турция согласовали восстановление туристических путешествий между странами.

Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает пресс-служба МИДа.

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Указано, что 1 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Известно, что стороны определили приоритеты развития стратегического партнерства между Украиной и Турцией на ближайшую перспективу, определили ключевые двусторонние мероприятия высокого уровня, которые планируется провести после улучшения эпидемиологической ситуации.

По информации МИД, главы внешнеполитических ведомств Украины и Турции договорились, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел Украины и Турции состоится в городе Анталья.

"Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года. Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности Совета Европы.

Как известно, в 2019 году объем товарооборота между Украиной и Турцией составил почти $5 млрд (+20%).

Напомним, 1 февраля 2019 года состоялся официальный визит главы МИД Турции Чавушоглу в Украину (город Одесса). В его рамках было проведено заседание Совместной Группы стратегического планирования.

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3 февраля 2020 года министр иностранных дел Турции в составе официальной делегации во главе с президентом Реджепом Эрдоганом принял участие в заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией (город Киев).

Ранее стало известно, что правительство Турции планирует разрешить прямые перелеты из Украины с 15 июля 2020 года.