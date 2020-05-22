Транспорт 1 час назад

Турция хочет открыть небо для Украины с середины лета

Для восстановления регулярного авиасообщения между странами необходимые зеркальные решение украинских властей

Фото: TRT Фото: TRT
Фото: TRT

Правительство Турции планирует разрешить прямые перелеты из Украины уже с 15 июля этого года, сообщает TurizmGuncel.

По информации издания, Министерство культуры и туризма и Министерство здравоохранения Турции рекомендуют принять решение о разрешении на полеты из Украины в Турцию и наоборот начиная с 15 июля.

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Разрешение на полеты будет распространяться на все турецкие аэропорта, а не только на туристические направления.

В издании отмечают, что для восстановления регулярного авиасообщения между странами необходимые зеркальные решение украинских властей.

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Турция открывает свои границы с 10 июня, а полеты будут разрешены путем взаимных договоренностей со странами, которые достигли успеха в борьбе с Cavid-19.

В свою очередь, украинская власть сообщила о возможной дате возобновления работы пассажирской авиации с 15 июня.

Напомним, 17 марта Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение с 17 марта 2020 года из-за вспышки нового коронавируса.

 

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